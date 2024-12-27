عاجل: كاساس يوجه رسالة مفاجئة للاعبيه قبل مواجهة السعودية في كأس الخليج 26

في تطور مثير قبيل مواجهة المنتخب الوطني السعودي في كأس الخليج 26، وجه مدرب المنتخب المنافس كاساس رسالة غريبة وغير تقليدية إلى لاعبيه. حيث تضمنت الرسالة تحفيزًا غير مألوف، مع تأكيده على أهمية التركيز التام والاستعداد النفسي، مما أثار تساؤلات حول نوايا المدرب وطريقة تحضيره للمباراة الهامة.

كتب محمد سعد – تسعى السعودية سعيا جادا في الاهتمام بالرياضة وخاصة كرة القدم وتقدم كل الدعم للمنتخب الوطني السعودي حتى يصل إلى كأس العالم ويفوز به ولكن الأخضر أخفق في مواجهة البحرين في كأس الخليج 26 وعوض الخسارة بهزيمته لليمن ويستعد لمواجهة العراق ،عاجل: كاساس يوجه رسالة غريبة للاعبيه قبل مواجهة السعودية في كأس الخليج 26

كما أن جيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي قد أعلن بأن الفرح الداخلي هو المفتاح للنجاح، داعياً لاعبيه للتخلص من ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي، قبل مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من كأس الخليج.

حيث قال كاساس في المؤتمر الصحفي: “كل الفرق تعاني وتمر بفترات صعبة، ونملك غيابات بالفريق وبعض اللاعبين مرهقين والبعض مرضى، ولكن لا أحب الأعذار، سنفعل ما نستطيع أمام السعودية.”

وأضاف كاساس: “نحب اللعب تحت الضغط، وأمامنا فرصة واحدة للصعود، وسنحاول الفوز بالمباراة، ونعد الجماهير العراقية بتقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز.”

كما أوضح كاساس: “يجب على اللاعبين أن يتعلموا العيش في هذا الضغط دون تأثير، وأنا لا أملك حساباً في إنستغرام وأشعر بالسعادة، وأتمنى أن يفعل اللاعبون ذلك ومتابعة الحياة دون ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي.”

ومن الجدير بالذكر أن صافرة بداية المباراة على ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي ستنطلق في الساعة 17:30 بتوقيت السعودية والعراق.

الرسالة التي وجهها كاساس تبقى محط أنظار الكثيرين، خاصة وأنها تأتي في توقيت حساس، مما يجعل الجمهور يترقب كيف سيؤثر هذا التحفيز الغريب على أداء اللاعبين في المباراة القادمة.