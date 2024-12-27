الروقي يهاجم آل الشيخ بعد تراجعه عن تصريحاته بشأن المنتخب

في تعليق مثير، شن الإعلامي الرياضي محمد الروقي هجومًا قويًا على المستشار تركي آل الشيخ بعد تراجعه عن تصريحاته السابقة بشأن المنتخب السعودي. الروقي اتهم آل الشيخ بالرهانات على تصريحات مغلوطة، مشيرًا إلى أن التصريحات التي تم الإدلاء بها كانت غير دقيقة وأنها أثارت الكثير من الجدل بين الجماهير.

كتب محمد سعد – لا ينسى الجمهور السعودي ككل الغضب العارم الذي شعر به خلال الفترة الماضية بعد أن تم الإعلان عن إعادة التعاقد من هيرفي رينارد من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب؛ وذلك بسبب الجدل الذي أثاره الناقد الرياضي طلال آل الشيخ بتأكيده على أن المدرب الفرنسي لم يتم تنفيذ كلمته بضمّ سلمان الفرج قبل أن تواصلت إدارة المنتخب مع سالم الدوسري أولًا.

هذا التصريح الذي قاله من خلال برنامج إعلامي مؤكدًا على أن منقول عن مصادر مؤكدة هو نفسه ما جاء بالأمس متراجعًا عنه، وموجهًا اعتذرًا بسبب تداوله على الجماهير.

إلا أن الاعتذار ربما لم يقبله الناقد الرياضي فهد الروقي الذي شارك مقطع الاعتذار على حسابه الشخصي في منصة إكس؛ ومن ثم كتب عليه رسالة حادة إلى آل الشيخ وهي “الله يصلح قلبك يابو تركي بعد خبر (الهبد) اللي راهنت على صحته رغم أنه مغلوط (نمرة واستمارة).. وش استفادت الساحة من الترويج لأخبار غير صحيحة ثم الاعتذار منها”.

رغم التراجع عن التصريحات، لا يزال الجدل مستمرًا حول تصريحاته وتأثيرها على المنتخب السعودي، في وقت حساس يحتاج فيه الفريق إلى الدعم والتركيز الكامل لتحقيق النجاح في الاستحقاقات المقبلة.