فرص عمل متنوعة متاحة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (التخصصات ورابط التقديم)

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر فرص وظيفية جديدة في مختلف التخصصات، بهدف تعزيز فريق العمل في الهيئة ودعم جهودها في مجال الزكاة والضريبة والجمارك. تشمل الوظائف المتاحة العديد من التخصصات التي تتناسب مع المؤهلات المختلفة، ما يتيح للباحثين عن عمل فرصة الانضمام إلى بيئة عمل مهنية ومتطورة.

كتب محمد سعد – تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر 17 وظيفة شاغرة (إإدارية وقانونية) وغيرها، هذه الفرص متاحة لحملة البكالوريوس فما فوق (رجال / نساء) للعمل بمدينة الرياض، حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية

وظيفة أخصائي رئيسي في ضمان الجودة للعمليات (Operation QA Lead Specialist) وظيفة خبير رئيسي في التدقيق الداخلي – عدد ٣ (Internal Audit Lead Expert) وظيفة أخصائي الاعتمادات المستندية وإدارة البائعين (Vendors Management & LC Lead Specialist) وظيفة خبيرة إدارة البيانات (Data Management Expert) وظيفة مدير مشروع (Project Manager) وظيفة أخصائي رئيسي في أبحاث وتحليل الاتصالات (Communication Research & Analysis Lead Specialist) وظيفة مدير قسم طلبات الضرائب والزكاة (Tax and Zakat Applications Section Manager) وظيفة خبير رئيسي في التخطيط للقوى العاملة والتطوير التنظيمي (OD & Manpower Planning lead Expert) وظيفة خبير التخطيط للقوى العاملة والتطوير التنظيمي (OD & Manpower Planning Expert) وظيفة مستشار قانوني أول (Legal Senior Advisor) وظيفة مراجع الحسابات – عدد ٢ (Auditor) وظيفة مدير مراجعة عمليات الزكاة والضرائب (Zakat & Tax Operations Audit Director) وظيفة مشرف تنفيذ أمن تقنية المعلومات (IT Security Implementation Supervisor) وظيفة خبير رئيسي في تطبيقات تقنية المعلومات (IT Applications Lead Expert)

التخصصات المطلوبة

تخصص إدارة الأعمال تخصص إدارة الموارد البشرية تخصص القانون تخصص الاقتصاد تخصص المحاسبة تخصص المالية تخصص الاتصالات تخصص التسويق تخصص علوم البيانات تخصص علوم الحاسب تخصص تقنية المعلومات تخصص الهندسة تخصصات أخرى معادلة

نبذة عن الهيئة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هى هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم

التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك متاح من هنا.

توفر هذه الفرص فرصة مثالية للمهنيين الطموحين الذين يسعون لتطوير مسيرتهم الوظيفية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، مع إمكانية التقديم بسهولة عبر الرابط المحدد.