الصور التي أثارت ضجة على الإنترنت: ماسك بالزي السعودي وما وراء السر؟

انتشرت مؤخرًا على الإنترنت صور لمالك شركة تسلا إيلون ماسك وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي، مما أثار تساؤلات واهتماماً واسعاً بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية. تباينت ردود الأفعال حول هذه الصور، حيث حاول البعض تفسير هذا الظهور المفاجئ لماسک في الزي السعودي، متسائلين عن دلالة هذه اللحظة وما قد تحمله من رسائل.

كتب محمد سعد – أثار نشطاء سعوديون تفاعلاً واسعاً على منصة “إكس” بعد نشر صور مبتكرة تظهر إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، يرتدي الزي السعودي ويشرب القهوة مع الأمير الوليد بن طلال. جاء ذلك بعد دعوة الأمير الوليد لماسك لزيارة المملكة العربية السعودية.

كما أن الأمير الوليد بن طلال قد أعلن عن الدعوة من خلال تغريدة على منصة “إكس”، مما أثار رد فعل من ماسك بكلمة “شكراً لكم”. وتعكس الصور المبتكرة العلاقة المتقدمة بين الطرفين.

وفي سياق متصل، استثمرت شركة “المملكة القابضة”، التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، مبلغ 400 مليون دولار في شركة “إكس أيه آي” (xAI)، وهي أحد مشاريع ماسك في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا الاستثمار يجعل “المملكة القابضة” ثاني أكبر مستثمر في “إكس” و”إكس أيه آي”.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التطورات تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والشركات التكنولوجية العالمية.

على الرغم من الغموض الذي يحيط بالصور، يبقى السؤال الأبرز: ما هو السبب وراء اختيار ماسك لهذا الزي في هذا التوقيت تحديدًا؟ وهل هو مجرد اختيار عفوي أم أن هناك رسالة معينة وراءه؟