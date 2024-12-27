فرص وظيفية جديدة في نستله – انضم إلى فريقنا وابدأ مسيرتك المهنية في بيئة عمل عالمية!

أعلنت شركة نستله عن توفر شواغر وظيفية جديدة في مختلف المجالات، داعيةً الباحثين عن فرص عمل للانضمام إلى فريقها العالمي. تتميز بيئة العمل في نستله بأنها ديناميكية ومتميزة، حيث توفر فرصًا لتطوير المهارات والمشاركة في مشاريع مبتكرة. هذه فرصة مثالية للانطلاق في مسيرة مهنية في واحدة من أبرز الشركات العالمية.

كتب محمد سعد – تعلن شركة نستله Nestlé، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأغذية والمشروبات، عن توفر عدد من الفرص الوظيفية المميزة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية. إذا كنت تبحث عن فرصة للانضمام إلى فريق عمل احترافي في بيئة عمل عالمية، فإن هذه الفرص قد تكون مناسبة لك!

الوظائف المتاحة:

1. مدير بوتيك (Boutique Manager)

الموقع: الرياض (On-site)

الرياض (On-site) الوصف: إدارة عمليات البوتيك وضمان تقديم تجربة عملاء مميزة.

2. مدير الشؤون المؤسسية والاستدامة (Corporate Affairs & Sustainability Manager)

الموقع: جدة

جدة الوصف: قيادة استراتيجيات الشؤون المؤسسية والاستدامة بما يتماشى مع رؤية الشركة.

3. مشغل (Operator)

الموقع: الدمام

الدمام الوصف: تشغيل المعدات وضمان سير العمليات الإنتاجية بكفاءة.

4. أخصائي معالجة المياه (Water Treatment Specialist)

الموقع: جدة

جدة الوصف: الإشراف على عمليات معالجة المياه وضمان الامتثال للمعايير الصحية.

5. فني أتمتة (Automation Technician)

الموقع: الدمام

الدمام الوصف: صيانة وتشغيل أنظمة الأتمتة في المصنع.

6. أخصائي قهوة (Coffee Specialist)

الموقع: الرياض (On-site)

الرياض (On-site) الوصف: تقديم استشارات وخدمات مميزة للعملاء في مجال القهوة.

7. أمين مستودع (Storekeeper)

الموقع: المدينة المنورة

المدينة المنورة الوصف: إدارة المخزون وضمان تنظيم المستودعات.

8. مهندس كهرباء وأتمتة (Electrical and Automation Engineer)

الموقع: الدمام

الدمام الوصف: تصميم وصيانة أنظمة الكهرباء والأتمتة في المصنع.

9. مدير جودة (Quality Manager)

الموقع: جدة

جدة الوصف: الإشراف على عمليات الجودة وضمان الامتثال للمعايير العالمية.

10. مساعد مدير بوتيك (Assistant Boutique Manager)

الموقع: الرياض (On-site)

الرياض (On-site) الوصف: دعم مدير البوتيك في إدارة العمليات اليومية.

11. مخطط مصنع (Factory Planner)

الموقع: جدة

جدة الوصف: تخطيط العمليات الإنتاجية وضمان تحقيق الأهداف التشغيلية.

12. مشتري عمليات (Operation Buyer)

الموقع: الدمام

الدمام الوصف: إدارة عمليات الشراء وضمان توافر المواد اللازمة للإنتاج.

13. رئيس قسم الأعمال بين الشركات (Head of B2B)

الموقع: الرياض

الرياض الوصف: قيادة استراتيجيات الأعمال بين الشركات لتحقيق النمو.

14. مدير التجارة الإلكترونية الوطني (National E-Commerce Manager)

الموقع: الرياض

الرياض الوصف: تطوير وإدارة استراتيجيات التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني.

المزايا:

العمل في بيئة احترافية عالمية.

فرص للتطوير المهني والنمو الوظيفي.

رواتب ومزايا تنافسية.

كيفية التقديم:

يمكن التقديم على الوظائف من خلال زيارة صفحة الوظائف على موقع LinkedIn أو الموقع الرسمي لشركة Nestlé .

أو الموقع الرسمي لشركة . يُفضل التقديم في أقرب وقت ممكن لضمان النظر في الطلب.

مع توفر هذه الفرص الوظيفية الجديدة، يمكن للمهنيين الطموحين البدء في مسيرتهم المهنية في بيئة عمل محفزة ومبتكرة تدعم التطور المستدام والنجاح المهني.