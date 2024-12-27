الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تفتح باب التوظيف لفرص جديدة – رابط التقديم

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات. تهدف الشركة إلى تعزيز فريق العمل بها من خلال جذب الكفاءات المتميزة التي تتمتع بالمهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهدافها. يمكن للراغبين في التقديم زيارة الرابط المخصص للتوظيف للحصول على المزيد من التفاصيل.

توافر وظائف شاغرة للرجال والنساء الحاصلين على بكالوريوس فأعلى وفقاً للتخصصات والشروط التالية:

الوظيفة الشاغرة في شركة سمة للمعلومات الإئتمانية:

فرص عمل في مركز المعلومات الائتماني السعودي – سمة

1. مسؤول التطوير التنظيمي (تمهير):

المسؤوليات: تنسيق ممارسات التطوير التنظيمي. دعم إدارة الأداء والتعويضات والمزايا. إعداد التقارير. المساعدة في كتابة التوصيف الوظيفي. تنسيق مشاريع التطوير التنظيمي. تنسيق نقل الموظفين. المساعدة في تصميم الهيكل التنظيمي. تنسيق تقييم الموظفين.

المتطلبات: بكالوريوس أو ما يعادلها. سعودي الجنسية. حديث التخرج. إجادة الإنجليزية. الالتحاق الفوري.



2. أخصائي أول في إدارة الأداء:

المسؤوليات: دعم تنفيذ برامج إدارة الأداء. المساعدة في تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية. المساعدة في تقييم أداء الموظفين. تحديد فجوات المهارات. التعاون مع فريق التعلم والتطوير. المساعدة في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية. مراقبة وتقييم أداء الفرق. جمع وتحليل وإعداد تقارير الأداء.

المتطلبات: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

الخبرة: 3-5 سنوات.

3. رئيس أول إدارة كشوف المرتبات:

المسؤوليات: دعم عملية كشوف المرتبات الشهرية. تحديث بيانات كشوف المرتبات. التأكد من دقة حسابات الرواتب والعمل الإضافي. المساعدة في معالجة كشوف المرتبات الشاملة. الاحتفاظ بقاعدة بيانات محدثة لمعلومات الموظفين. الرد على استفسارات الموظفين. إعداد التقارير. تقييم عمليات علاقات الموظفين.

المتطلبات: بكالوريوس في إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المحاسبة أو ما يعادلها.

الخبرة: 5-7 سنوات.

4. مسؤول استقطاب المواهب (تمهير):

المسؤوليات: اتباع سياسات وإجراءات التوظيف. تنسيق عمليات الاختيار (مقابلات، فرز، اختبارات). تنسيق مراجعات طلبات التوظيف. تنسيق عملية الإعداد والتوجيه. إعداد التقارير.

المتطلبات: بكالوريوس أو ما يعادلها. سعودي الجنسية. حديث التخرج. إجادة الإنجليزية. الالتحاق الفوري.



نبذة عن سمة:

تأسست شركة سمة للمعلومات الائتمانية في عام 2002 وبدأت عملها في عام 2004 ، وهي أول مكتب ائتماني في المملكة العربية السعودية مرخص له بتقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى للمستهلكين والتجارية. ينبع الابتكار في سمة من قدرتها القوية على تلبية احتياجات أصحاب المصلحة في كل من القطاعين الحكومي والخاص. مفهومنا التسويقي هو FINDATA بينما يساهم أكثر من 325 مزودا رئيسيا للبيانات بالبيانات الضخمة في Simati و SIMAT و MOARIF. سمة تعني السمة وهذا هو الدور الحقيقي لسمة . توصيف صناعة التقارير الائتمانية.

طريقة التقديم:

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تعتبر هذه الفرص الوظيفية في سمة خطوة مثالية للباحثين عن مسيرتهم المهنية في قطاع المعلومات الائتمانية، حيث توفر بيئة عمل احترافية وتتيح فرصًا للنمو والتطور المهني.