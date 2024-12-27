يوسف ناصر نجم الكويت يوجه تصريحًا ناريًا ضد اللاعب السعودي “من غير أهلها”

أثار نجم منتخب الكويت يوسف ناصر جدلاً واسعًا بتصريح مثير ضد أحد اللاعبين السعوديين، حيث وصفه بأنه “من غير أهلها” في تعليق اعتبره الكثيرون قاسيًا. التصريح الذي جاء في سياق الحديث عن أداء اللاعب السعودي في إحدى المباريات، أشعل الأجواء بين جماهير الكرة في الكويت والسعودية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الهدف من التصريح كان نقدًا رياضيًا أو استفزازًا مقصودًا.

كتب محمد سعد – من خلال لقاء أُجري مع اللاعب الكويتي يوسف ناصر الذي تمكن منتخبه من تحقيق الفوز المبهر على حساب المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج قام هو بالإدلاء بباقة من التصريحات القوية؛ والذي من بينها ما جاء عن المنتخب السعودي ولاعبيه.

إذ في بداية هذا الحديث أشار ناصر إلى أنه يرى أن اللاعب السعودي يتعرض إلى الظلم وذلك لأنه لا يشارك في دوري بلاده؛ وهذا رأيه الذي يقتنع به رغم أنه ليس من المدربين، ويُذكر أن في ذلك إشارة إلى أن حق المحلي مهضوم في ظل وجود الأجانب.

جدير بالذكر في هذا السياق أن المنتخب السعودي لم يقدم في مباراته الأولى في بطولة كأس الخليج الأداء المشرّف أمام المنتخب البحريني حيث تلقى الخسارة منه، إلا أنه اليوم في صدد الاستعداد لمباراة ردّ الاعتبار أمام المنتخب اليمني.

رغم الجدل الكبير الذي أثاره تصريح يوسف ناصر، يبقى السؤال الأبرز حول تأثير هذه التصريحات على العلاقات بين اللاعبين والجماهير، خاصة مع استمرار المنافسات الرياضية في المنطقة.