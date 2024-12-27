“7 إجازات متبقية”.. التعليم السعودي يكشف عن تقويم الإجازات المتبقية لعام 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تقويم الإجازات المتبقية للعام الدراسي 1446، حيث أكدت أن هناك 7 إجازات متبقية للطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة. يأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم عطلات المدارس وتحقيق التوازن بين الدراسة والراحة، ما يساعد على تعزيز الأداء الأكاديمي والراحة النفسية للطلاب والمعلمين على حد سواء.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم السعودي عن الإجازات المتبقية في العام الدراسي الجاري 1446، مع العلم أن هذه الإجازات تعد هي السبيل الوحيد للطلاب من أجل الراحة والترفيه والخروج مع أفراد الأسرة، حيث توجد إجازات مطولة تستمر أكثر من يوم وأنواع إجازات أخرى تكون موسمية، كما يتم توزيعها على مدار العام كله، حيث تسعى الوزارة بكل وسعها من أجل راحة الطلاب قبل كل شيء مع المحافظة على مستواهم الدراسي والمنهج الذين يقومون بدراسته خههال بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تقويم الإجازات متبقية في عام 1446

حددت وزارة التعليم السعودي أن الأجازات المتبقية في هذا العام، حيث وضعت جدول لهذه الإجازات تحديدًا والتي تتمثل في:

سوف يحصل الطلاب على أجازة مطولة والتي تبدأ يوم 11 ديسمبر 2024 حيث تعد هذه الإجازة مناسبة لهم من أجل الراحة والاسترخاء. كما يحصل الطلاب على أجازة منتصف العام والتي تبدأ يوم 3 يناير 2025 وهذه الإجازة ينتظرها جميع الطلاب من أجل استعداد نشاطهم. أما بالنسبة التالية سوف تكون يوم 23 فبراير وسوف تكون بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني في المملكة. كما يحصلوا على إجازة الشتاء ولكن تكون لفترة قصيرة حيث تبدأ يوم 24 فبراير 2025. كما تكون أجازة عيد الفطر في 20 مارس 2025 وسوف تكون لمدة عدة أيام. أما الإجازة المطولة الثانية سوف تكون 4 مايو 2025 وهذه تكون لأيام متصلة حيث يمكن للطلاب القيام بالعديد من الأنشطة في هذه الفترة. كما يحصلوا على الإجازة الأخيرة في هذا العام سوف تكون يوم 30 مايو 2025 وهي تكون بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1446 ه‍

بعد الاطلاع على الإجازات المتبقية في العام الدراسي 1446 التي يحصل عليها الطلاب، أصبح جميع الطلاب يرغبون في معرفة بداية العام الدراسي الحالي، حيث أكدت الوزارة أن الدراسة الطلاب سوف يعودون إلى الدراسة مرة أخرى يوم الأحد 2 مارس 2025 الذي يوافق 2 رمضان 1446، وذلك بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، والجدير بالذكر أن هذا الفصل سوف يستمر حوالي 116 يوم وينتهي يوم 26 يونيو 2025 والذي يوافق 1 محرم 1447ه‍، مع العلم أن هذا الفصل سوف يشهد إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى.

ما هي مدة العطلة الصيفية في السعودية لعام 2024؟

حددت وزارة التعليم السعودي أن مدة العطلة الصيفية في السعودية وصلت لمدة 8 أسابيع، مع العلم أن هذه المدة تعتبر كافية للغاية من أجل الراحة واستعادة الطلاب نشاطهم الذهني والعقلي لهم، من أجل استقبال العام الدراسي الجديد بكل حماس.

متى ينتهي الفصل الدراسي الثالث في السعودية؟

سوف ينتهي العام الدراسي الثالث في يوم 26 يونيو 2025 الذي يوافق واحد محرم 1447، حيث ينتظر جميع الطلاب هذه الإجازة بفارغ الصبر من أجل الخروج والمتعة وممارسة الألعاب والأنشطة التي يفضلونها، وكذلك السفر مع باقي أفراد أسرتهم.

ما هي مدة الدراسة في المملكة العربية السعودية؟

يمر التعليم في المملكة السعودية بثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهي الابتدائية والتي تبدأ من سن 6 سنوات إلى 12 سنة، وبعد ذلك تبدأ المرحلة المتوسطة التي تبدأ من سن 12 إلى 15 سنة وبعد ذلك الذهاب إلى المرحلة الثانوية التي تستمر إلى ثلاث سنوات وتكون من 15 إلى 18 سنة.

من خلال هذا التقويم، يستطيع الجميع من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين معرفة مواعيد الإجازات القادمة وتخطيط أنشطتهم الشخصية والعملية بما يتناسب مع الأيام الدراسية.