احصل على سيارة العمر من بنك الراجحي بهامش ربح تنافسي وقسط على 5 سنوات – الشروط والتفاصيل

أعلن بنك الراجحي عن عرض خاص لتمويل السيارات، حيث يمكن للعملاء شراء سيارة العمر بهامش ربح تنافسي، مع إمكانية تقسيط المبلغ على 5 سنوات. هذه الفرصة توفر للمواطنين والمقيمين في السعودية فرصة الحصول على سيارة جديدة بأقساط مريحة وشروط مرنة.

كتب محمد سعد – ازداد البحث في الفترة الأخيرة حول معرفة كيفية الحصول على سيارة جديدة من بنك الراجحي بعد إعلان البنك عن تمويل كبير وفترة تقسيط أكبر تصل إلى 5 سنوات كاملة، حيث قام المسؤولين بتحديد عدد من الشروط الميسرة والتي ليست تعقيدية ولكن يجب توافرها حتى يتحقق البنك من أهليتك في الحصول على هذا النوع من التمويلات الكبيرة، الجدير بالذكر هو أن بنك الراجحي يعتبر من أشهر البنوك السعودية المعروفة عالميًا أيضًا وله باع طويل ومصداقية كبيرة النكح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيفية الحصول على سيارة جديدة من بنك الراجحي

أعلن بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية عن توافر مجموعة من الحلول التمويلية والتي من أهمها الحصول على سيارة جديد مع التقسيط على فترة لا تقل عن 60 شهر بما يعادل 5 سنوات كاملة وأقل قسط شهري يتناسب مع التزاماته الشهرية، ويمكنكم التقديم للحصول على التمويل من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي من هنا.

عند الدخول قم بالضغط على أيقونة تمويل أفراد.

قم بالضغط على تمويل السيارات.

يجب عليك النقر على تبويب تقديم طلب الحصول على تمويل.

ينبغي عليك تعبئة كافة البيانات في استمارة التقديم الإلكترونية.

يجب عليك التحقق من صحة البيانات المدخلة واستكمال بقية الخطوات.

بعد ذلك قم بإرسال الطلب.

يرجى الإنتظار حتى تتم مراجعة حالة الطلب ومن ثم زيارة أحد فروع البنك لمتابعة حالته.

شروط الحصول على تمويل السيارات من الراجحي

ومن هنا يجب الإشارة إلى شروط الحصول على تمويل بنك الراجحي للسيارات والتي يتم الإعلان عنها بشكل دائم ويجب توافرها من أجل التمكن من الحصول على التمويل وهي كالتالي:

ألا يقل العمر القانوني للمتقدم عن 18 عام.

بالنسبة إلى الدخل الشهري فإنه يجب ألا يقل عن 2000 ريال سعودي.

تقديم استمارة التعريف بالدخل الشهري.

تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة ومنها صورة الهوية الوطنية وكذلك رخصة القيادة.

ينبغي أن يكون قد مر على الأقل أكثر من شهر كامل على تولي الوظيفة.

تقديم كشف حساب بنكي يوضح الراتب آخر 3 أشهر، إذا كنت لا ترغب في تحويل راتبك إلى البنك.

كم نسبة الفائدة في بنك الراجحي للسيارات؟

يتم احتساب نسبة الفائدة على تمويل السيارات من بنك الراجحي السعودي بناء على مبلغ التمويل، فمثلًا إذا كان المبلغ 50 ألف ريال سعودي فإن قيمة الفائدة السنوية تكون 6,12% فقط لا غير.

كيف اخذ سيارة تقسيط من الراجحي؟

يمكنكم الحصول على سيارة تقسيط من بنك الراجحي من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك ومن ثم ارفاق الاوراق والبيانات المطلوبة وتوافر الشروط أيضًا للتحقق من أهليتك.

كم قسط النترا 2024 الراجحي؟

يبدأ قسط سيارة النترا 2024 من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية حوالي 1300 ريال سعودي كما يوجد عدد أخر من انواع السيارات التي يقوم بتمويلها بنك الراجحي.

يتيح بنك الراجحي للعملاء فرصة الاستفادة من هذا العرض المميز للحصول على تمويل سيارة بأفضل الشروط، مما يسهل عليهم امتلاك السيارة التي طالما حلموا بها. للمزيد من التفاصيل حول الشروط وطريقة التقديم، يمكنكم زيارة الرابط المخصص.