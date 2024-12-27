عرض مميز من جرير: خصم 41% على آيفون 14 برو ماكس والقسط يبدأ من 180 ريال فقط!

أعلنت مكتبة جرير عن عرض مميز على هاتف آيفون 14 برو ماكس مع خصم يصل إلى 41%. يمكن للعملاء الآن شراء الهاتف الرائع بنظام التقسيط المريح الذي يبدأ من 180 ريال فقط شهريًا. هذا العرض يعد فرصة رائعة لمحبي التقنية للحصول على أحدث إصدارات آيفون بأسعار مغرية.

كتب محمد سعد – عاجل ولفترة محدودة خصم بقيمة 41% على هاتف أيفون 14 برو ماكس من جرير السعودية والذي يعتبر من أهم وأفضل الهواتف التي يقبل على شرائها العديد من الفئات حيث أنه ذو مواصفات عالمية يتناسب تماما مع متطلبات العصر، كما أن مكتبة جرير دائما ما تقدم العروض العديدة على مختلف الهواتف والأجهزة الإلكترونية سواء بمناسبة أو من غير مناسبة، ويأتي ذلك بهدف جذب العملاء والترويج لمنتجاتها على الرغم من أن المكتبة غنية عن التعريف وذات مصداقية عالية أيضا، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة هذا المقال ..

خصم بقيمة 41% على هاتف أيفون 14 برو ماكس من جرير السعودية

تعتبر هواتف آيفون بمختلف أنواعها ومسمياتها واصداراتها من أشهر الهواتف في كافة أنحاء العالم، حيث لها مميزات كبيرة تجعلها تتميز عن غيرها من الهواتف ويفضلها العديد من الأشخاص وخاصة أصحاب الأعمال والمهام المتعددة ومن يعشق التكنولوجيا المتطورة، ولذلك فقد قامت مكتبة جرير لتقديم عرض مميز بمناسبة انتهاء عام 2024 ألا وهو تخفيض بقيمة 41% على هاتف آيفون 14 برو ماكس، ليكون السعر 3899 ريال سعودي بدلا من 6699 ريال سعودي.

كما يجب الإشارة إلى أن الهاتف الموجود داخل العرض من الدرجة B ولذلك فإنه في ممتاز وذو حالة رائعة ويتم منع العميل ضمان لمدة 3 أشهر من المصنع مباشرةً ، الجدير بالذكر هو أن مكتبة جرير تقدم عرض آخر على هذا الهاتف وهو الحصول عليه بالتقسيط المريح بقسط شهري لا يتخطى 180.44 ريال سعودي فقط على 36 شهر حتى يستطيع العملاء الحصول عليه بكل سهولة مع وجود مرونة كبيرة في التعامل معهم وتيسير في إجراءات شراء الهاتف.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس

بعد التعرف على عرض مكتبة جرير على هاتف آيفون 14 برو ماكس فإنه يجب الإشارة إلى مواصفات الهاتف والتي تأتي كالتالي:

معالج قوى A16 bionic بتكنولوجيا 4 نانو مما يجعل الهاتف سريع للغاية.

الهاتف متاح بأكثر من نسخة منها ما تكون ذاكرة التخزين الخاصة به 128 جيجا بايت وقد تصل إلى 1 تيرا وتكون ذاكرة التشغيل من 6 جيجا رام إلى 12 جيجا رام.

كاميرا قوية للغاية تصل إلى 48 ميجا بيكسل.

شاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة من نوع Ltpo super retina xdr oled.

بطارية قوية تدوم طويلًا وسعتها 4323 مللي أمبير.

لا تفوت الفرصة لشراء آيفون 14 برو ماكس مع خصم مميز وتقسيط مريح من جرير. استفد من العرض اليوم قبل انتهائه!