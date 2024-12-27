ما هو الرمز الرسمي لقبيلة حرب؟

قبيلة حرب تعتبر من أبرز وأكبر القبائل في السعودية والمنطقة العربية، ولها تاريخ طويل يمتد لقرون عديدة. تهتم هذه القبيلة، التي تضم العديد من العائلات والبطون، بتوحيد رموزها التي تعكس قوتها وتاريخها العريق. وفي هذا السياق، يُثار سؤال مهم حول الرمز الذي يعبر عن قبيلة حرب.

كتب محمد سعد – تعد قبيلة حرب واحدة من أعرق القبائل العربية وأكثرها شهرة في منطقة شبه الجزيرة العربية تاريخها يمتد لقرون عديدة، حيث رسخت وجودها بين الحرمين الشريفين، بين الحجاز ونجد، وأثرت على المشهد القبلي والاجتماعي في المنطقة ومع انتشار واسع في مختلف الدول العربية، تحتفظ قبيلة حرب بمكانة متميزة تتجسد في رمزها القبلي 111 الذي يعبر عن هويتها وموروثها مضثيظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رمز قبيلة حرب

رمز قبيلة حرب 111 أصبح علامة مميزة تعبر عن هذه القبيلة الكبيرة ذات التاريخ المجيد حيث يشهد التاريخ بأن وجود قبيلة حرب بدأ في القرن الثاني الميلادي، وسرعان ما تمكنت من تأسيس نظام اجتماعي وسياسي قوي، متبعًا مجموعة من القواعد والتقاليد التي حافظت على قوتها واستقرارها عبر العصور.

تشير السجلات التاريخية إلى أن قبيلة حرب انتقلت واستقرت في منطقة الحجاز ونجد في بداية القرن الثاني الهجري، حيث بدأت في ترسيخ وجودها وتوسيع نفوذها وقد تحقق للقبيلة توسع كبير في القرن الرابع الهجري، وبرزت في عدة مناطق بين المدينة المنورة وامتداد وادي القنفذة وحتى الظهران.

امتدت سيطرتها لتشمل وادي الرمة وصولًا إلى الحدود مع العراق، مما جعلها أحد أبرز القبائل العربية.

الانتشار الجغرافي لقبيلة حرب

رغم أن الموطن الأساسي لقبيلة حرب هو المملكة العربية السعودية، فإنها حققت انتشارًا واسعًا في مختلف أرجاء الوطن العربي وتشير التقديرات الحديثة إلى أن عدد أفراد القبيلة في السعودية يبلغ حوالي 700 ألف شخص أما على المستوى العربي، فيصل عدد أفراد قبيلة حرب إلى نحو 45 مليون شخص، حيث تتواجد في بلاد الشام، الأردن، والعراق، وحتى في مناطق من المغرب العربي.

ويعود أصلها في بلاد الشام إلى محافظة الكرك، حيث تُعرف منطقة استقرارهم هناك بإمارة المحاميد.

نسب قبيلة حرب وأصلها

يتصل نسب قبيلة حرب إلى حرب بن سعد بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ والمؤسسون الأوائل للقبيلة كانوا يسكنون في منطقة صعيد اليمن، لكن خلافات مع بني عمهم الربيعة بن سعد دفعتهم للانتقال إلى بلاد الحجاز ويعود أصل القبيلة إلى منطقة صعدة في اليمن، وفقًا للروايات التي توارثتها الأجيال.

الفنون الشعبية لقبيلة حرب

تشتهر قبيلة حرب بالعديد من الفنون الشعبية التي تُمارس في الاحتفالات والمناسبات، لتكون جزءًا من الهوية الثقافية المميزة للقبيلة ومن أبرز هذه الفنون:

الخبيتي.

الرديح.

الزير.

العرضة الحربية.

الحرابي.

البدواني.

زيد.

يبقى رمز قبيلة حرب، بما يحمله من معاني ودلالات تاريخية، من الرموز التي تفتخر بها القبيلة، مما يعكس تراثها العميق وحضورها القوي في المنطقة. ويستمر أفرادها في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي المميز.