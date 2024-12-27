تحذير هام: 7 مناطق سعودية تشهد درجات حرارة تحت الصفر وتستمر لعدة أيام

في تحذير هام من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكدت أن 7 مناطق سعودية ستشهد درجات حرارة منخفضة تصل إلى ما دون الصفر، على أن تستمر هذه الأجواء الباردة لعدة أيام. يدعو الخبراء الجميع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطقس البارد، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا.

كتب محمد سعد – تتأثر الأجزاء الشمالية من المملكة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة باندفاع كتلة هوائية أكثر برودة قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام حسيقد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وبحسب “طقس العرب”، ستعمل هذه الكتلة على خفض درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير وملموس، لتقترب مُجدداً من حاجز الصفر المئوي في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة تزامناً مع دخول الهواء البارد نحو المنطقة، وتنخفض درجات الحرارة ليل الجمعة لتصل فجر وصباح الجمعة إلى حدود الصفر المئوي في منطقة تبوك، بينما تصل إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر على قمم جبل اللوز، فيما تكون ما بين 3 – 5 درجات مئوية في الجوف والحدود الشمالية، وسط توقعات باستمرار تأثيرها خلال الأسبوع القادم.

ويؤدي هذا الانخفاض في درجات الحرارة إلى زيادة احتمالية الإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا، مما يستلزم ارتداء ملابس تتناسب مع الانخفاض المتوقع على الحرارة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

من المتوقع أن تستمر موجة البرد هذه في التأثير على المناطق المتأثرة، لذلك يجب على المواطنين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر لضمان سلامتهم والتأكد من تدابير الوقاية اللازمة في هذه الأجواء.