السعودية تقر رسمياً السماح للأفراد باستيراد المركبات مباشرة

في خطوة جديدة لدعم حرية التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، أعلنت الحكومة السعودية عن قرار يسمح للأفراد باستيراد المركبات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى وسطاء. هذا القرار سيسهم في تسهيل عملية الحصول على السيارات من الخارج وتوفير الخيارات المتنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية.

كتب محمد سعد – أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن إمكانية اطلب استيراد مركبات للأفراد، بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى وسيط من الشركات الموجودة خارج السعودية والمستوردة عن طريق الوكلاء المحليين عبر المنافذ الجمركية والبحرية، بالإضافة إلى إلزامهم بتوفير كافة قطع الغيار والإصلاح للأشخاص المستهلكين، والضرائب والرسوم على السيارات المستوردة تؤخذ وفقًا لفاتورة الشراء الموثقة ضينشز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيفية التقديم على طلب استيراد مركبات للأفراد

يمكن التقديم على طلب استيراد مركبات للأفراد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

اختر خدمة “استيراد المركبات وإنشاء طلب جديد”.

إدخال المعلومات المتعلقة بالمركبة التي تريد استيرادها.

تسجيل البيان الجمركي للمركبة.

إرسال الأوراق والوثائق اللازمة على الموقع.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”. مستندات طلب الاستيراد يوجد بعض الأوراق الواجب توافرها لاستكمال إجراءات استيراد المركبات وهي كالآتي: مستند رسمي يثبت طريقة الدفع.

أصل وصورة من استمارة الاستيراد بالنسبة للسيارات المستوردة من أوروبا.

وثيقة تثبت ملكية المركبة ويجب أن تكون معتمدة من الجهة المختصة.

أصل ونسخة من الهوية الوطنية للمستورِد.

رقم الهيكل المسجل للمركبة المستوردة. شروط استيراد المركبات حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضوابط المطلوبة لاستيراد السيارات السعودية، والتي تتمثل في الآتي: عدم السماح باستيراد المركبات من خلال وكالة شرعية.

استيراد المركبات صغيرة الحجم والحافلات التي وزنها أقل من ثلاثة ونصف طن.

يجب ألا يتجاوز موديل السيارة المستوردة عن ثلاث سنوات.

مراعاة شروط ومعايير كافة القوانين الصادرة للجهات ذات العلاقة.

التأكد من صحة المواصفات والأوراق وعدم وجود أي تعديلات في رقم الهيكل للسيارة.

استيراد المركبات ثقيلة الوزن التي يتجاوز وزنها أكثر من ثلاثة ونصف طن.

ألا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبات ثقيلة الوزن عن خمس سنوات.

يجب مطابقة مواصفات السيارات المستوردة لشهادة كفاءة الطاقة.

استيراد المركبات الخفيفة المستعملة ولكن يجب أن يصل المقابل المادي إلى 50٪ من قيمة المركبة.

السماح باستيراد المركبات الأثرية التي يتجاوز عمرها التشغيلي عن 30 عام.

عدم السماح بسير المركبات الأثرية في الطرقات العامة.

مع هذه الخطوة، يتوقع أن تشهد السوق السعودية تنوعًا أكبر في خيارات السيارات، ما يعزز المنافسة ويقدم للمستهلكين المزيد من الفرص للاستفادة من أسعار أفضل وجودة أعلى.