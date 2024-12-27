مواصفات مميزة لعملاق الجوالات Samsung Galaxy A55 5G بسعر مغري ومزايا فاخرة لعشاق التقنية

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 5G الذي يأتي مع مواصفات قوية تناسب عشاق الفخامة والتقنية المتطورة. يتميز الهاتف بأداء عالي وشاشة رائعة، بالإضافة إلى دعم تقنية 5G، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يجمع بين القوة والتصميم العصري بأسعار مغرية.

كتب محمد سعد – يتميز هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy A55 5G بتصميم أنيق وعصري يحتوي على كل ما يحتاجه المستخدم، حيث يتميز بـ شاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز تقدم تجربة مشاهدة سلسة وسريعة، وعلى الجانب الأخر يتضمن معالج قوي Exynos 1480 الذي يضمن أداءً سلسًا حتى عند تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة، كذلك يتميز Samsung Galaxy A55 5G ببطارية سعتها 5000 مللي كاميرا أمامية 32 ميجا والخلفية 50 ميجا بكسل، وأيضاً به قوة شحن سريعة تصل إلى 25 واط، والآن سنوضح تفاصيل موبايل سامسونج جلاكسي اي 55 وسعر في الأسواق اهطضث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مميزات Samsung Galaxy A55 5G

يعتبر هذا الموبايل من أوائل الهواتف التي دعمت E-sim (بالنسخة الدولية)، كما يتميز بتصميم جذاب مع ظهر زجاجي قوي وإطار معدني ومقاوم للمياه، وأداء قوي بمعالج Exynos 1480 المحسن لتجربة ألعاب أفضل. كاميرات متفوقة للصور والفيديو، وسماعات ستيريو لصوت محيطي، وشاشة Super AMOLED بحجم كبير ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120Hz وسطوع ممتاز تحت الشمس، وبطارية تدوم حوالي 48 ساعة متواصلة، ويأتي بأحدث نظام أندرويد مع دعم تحديثات لـ 4 سنوات وتحديثات أمنية لمدة تقريبا 5 سنوات.

مواصفات سامسونج Samsung Galaxy A55 5G

المواصفات التفاصيل دعم الشبكات 2G, 3G, 4G, 5G الشريحة شريحتين Nano SIM + دعم E-sim (النسخة الدولية) الأبعاد والوزن 161.1×77.4×8.2 ملم، 213 جرام مقاومة الماء والغبار IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) الخامات زجاج Gorilla Glass Victus Plus، إطار من الألمنيوم الشاشة 6.6 بوصة Super AMOLED، دقة FHD+، معدل تحديث 120Hz، HDR10+، سطوع 1000 شمعة الذاكرة 128/8GB – 256/8GB – 256/12GB + دعم كارت ميموري (مكان الشريحة الثانية) المعالج Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو + معالج رسومي Xclipse 530 الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، F/2.2 الكاميرا الخلفية ثلاثية: 50MP (OIS) + 12MP (Ultra Wide) + 5MP (Macro) تصوير الفيديو 4K @ 30fps، FHD @ 30/60fps الصوت ستيريو، ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء الاتصال Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C (OTG) البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1 الألوان المتاحة كحلي، أزرق ثلجي، بنفسجي فاتح، ليموني مزايا إضافية بصمة مدمجة في الشاشة.

Face Unlock.

مقاومة للماء.

دعم تحديثات أندرويد لـ 4 سنوات وتحديثات أمنية لـ 5 سنوات

سعر هاتف جالاكسي A55 5G

يبلغ سعر النسخة الأصلية من الموبايل مساحة 128 جيجا و 8 جيجا رام حوالي 299 دولارًا أمريكي، أما سعر النسخة 256 جيجا و8 جيجابايت رام فيقدر بحوالي 349 دولارًا أمريكيًا

مع كل هذه المزايا، يعتبر Samsung Galaxy A55 5G من الخيارات الرائدة في فئة الهواتف الذكية، حيث يقدم أداءً مميزًا وتكنولوجيا حديثة في جهاز واحد، مما يجعل شراءه خطوة مثالية لمواكبة العصر.

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