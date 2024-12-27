عروض استثنائية في مهرجان دبي للتسوق 2024: فرصتك للتسوق والفوز بجائزة كبرى بقيمة 30,000 درهم

انطلق موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق 2024 في الإمارات، ليقدم لك مجموعة من العروض الاستثنائية على مختلف المنتجات والعلامات التجارية العالمية. يتميز هذا الموسم بفرصة كبيرة للفوز بالجائزة الكبرى التي تصل قيمتها إلى 30,000 درهم، مما يتيح للمتسوقين تجربة تسوق فريدة مع فرصة للربح.

كتب محمد سعد – انطلق، امس الخميس، موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق الأكبر في تاريخ المهرجان، ليقدم تجارب تسوق لا مثيل لها، حيث تتحول دبي إلى وجهة للمتسوقين مع عروض استثنائية يقدمها أكثر من 4000 متجر و1000 علامة تجارية، تشمل تخفيضات حصرية تصل إلى أكثر من 75 بالمئة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك علامات تجارية عالمية ومحلية في مختلف أنحاء المدينة دطصله بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتعد دبي واحدة من أفضل وجهات التسوق على مستوى العالم، وتقدم المدينة تجارب تجزئة مبتكرة احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وسيحظى المتسوقون خلال موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق بمجموعة من عروض وتجارب التسوق المميزة، حيث تقدم مراكز التسوق التابعة لشركة “ماجد الفطيم” “عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية”، بينما تقدم الصفقات اليومية في مهرجان دبي للتسوق عروضاً حصرية تشمل تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على أفضل العلامات التجارية.

وتبدأ الفعاليات في 26 ديسمبر (كانون الأول) مع “عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية” في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة “ماجد الفطيم” في دبي، وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً مع تخفيضات مذهلة تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 100 علامة تجارية في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء.

ويمكن لزوار مراكز التسوق الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر، تنزيل تطبيق المكافآت “شير” للمشاركة في فعالية “عجلة الحظ” في مراكز تسوق مختارة، والفوز بجوائز فورية، ونقاط شير بقيمة تصل إلى 1000 درهم، وتذاكر فوكس سينما، وهدايا حصرية.

وتستمر المتعة مع الصفقات اليومية في مهرجان دبي للتسوق، وهي فعالية تسوق فريدة من نوعها تستمر من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحتى 12 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث تكشف علامة تجارية واحدة كل يوم عن عرض ترويجي حصري يسري في موقع واحد، مع تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على منتجات مثل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية.

وسيحظى سكان المدينة وزوارها الذين يستكشفون مراكز التسوق الشهيرة أو وجهات البيع بالتجزئة النابضة بالحياة في المدينة، بفرصة الاستفادة من تخفيضات مذهلة والاحتفاء بمتعة التسوق في دبي.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، وكذلك الإضافات الجديدة التي يقدمها في مختلف أنحاء المدينة.

وبإمكان سكان دبي وزوارها في جميع أنحاء المدينة الحصول على مكافآت من خلال متابعة آخر المستجدات على الموقع الإلكتروني لمهرجان دبي للتسوق. وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق للجميع فرصة رائعة للفوز بجائزة كبرى تبلغ قيمتها 30000 درهم بمجرد تسجيل بياناتهم على موقع مهرجان دبي للتسوق. وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 12 يناير 2025.

استغل الفرصة الآن وابدأ تسوقك في مهرجان دبي للتسوق، حيث تجد أفضل العروض والخصومات بالإضافة إلى فرصة للفوز بجائزة كبرى ستضيف لمسات من الفخامة إلى تجربتك التسويقية.