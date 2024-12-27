Infinix Hot 40i: أقوى هاتف بكاميرا سيلفي بتصميم عصري يشبه الآيفون – الأسعار في السعودية والإمارات

تم إطلاق هاتف Infinix Hot 40i ليكون الخيار المثالي لعشاق التصوير عبر كاميرا السيلفي، حيث يتميز بتصميم عصري شبيه بهواتف الآيفون. يضم الهاتف العديد من المزايا الرائعة، بما في ذلك كاميرا سيلفي قوية وأداء متميز، ليصبح من الخيارات الاقتصادية المفضلة في الأسواق السعودية والإماراتية.

كتب محمد سعد – قامت شركة انفنكس بإطلاق هاتفها الجديد Infinix Hot 40 الذي ينتمي إلى الفئة الاقتصادية، وهو يأتي مع مواصفات جيدة تجعله يُقدم أداء متميز، وبسعر مناسب، ويتميز الهاتف ببطارية تدوم لوقت طويل ومعالج قوي، هذا إلى جانب تصميم الهاتف الأنيق والمميز وألوانه الجذابة، ومن خلال موقعنا سنعرض مواصفات ومزايا الهاتف جضكفش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Infinix Hot 40

هاتف Infinix Hot 40 يأتي مع مواصفات تجعله يُقدم أداء جيد، مما يجعله الهاتف الأنسب لعدد كبير من المستخدمين، مواصفات الهاتف كالتالي:

المواصفات التفاصيل أبعاد الهاتف 168.6×76.6×196 جرام الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.78 إنش بدقة 1080×2460 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش الإصدارات المتوفرة بسعة 128, 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية ثلاثية، الأولى بدقة 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية، والثانية بدقة 2 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 0.08 ميجا بكسل المعالج من شركة ميدياتك من نوع Helio G88 بتكنولوجيا 12 نانو البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ألوان الهاتف الأزرق والذهبي والأخضر والأسود

مزايا هاتف Infinix Hot 40

تعدد مزايا هاتف Infinix Hot 40 التي تجعل منه هاتف عالي الجودة يُقدم أداء رائع، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

تصميم أنيق وجذاب.

بطارية تدوم لوقت طويل مع دعمها الشحن السريع بقوة 33 واط.

سماعات خارجية بصوت ستيريو للحصول على أفضل تجربة صوتية.

شاشة كبيرة عالي الدقة مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو واللعب.

معالج يُقدم أداء جيد يناسب هذه الفئة السعرية.

دعم الاتصال اللاتلامسي الـ NFC.

دعم خاصية Magic Ring التفاعلية الشبيهة بهواتف الآيفون.

سعر هاتف Infinix Hot 40

تم إطلاق هاتف Infinix Hot 40 في جميع الأسواق العربية، مما يُتيح إمكانية الحصول عليه بكل سهولة، وجاء سعر الهاتف للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام كالتالي:

سعر الهاتف في مصر 7200 جنيه.

سعر الهاتف في السعودية 515 ريال.

سعر الهاتف في الإمارات 512 درهم.

هاتف Infinix Hot 40 هو الهاتف الأنسب للباحثين عن هاتف يُقدم أداء جيد بسعر مناسب، ويأتي الهاتف مع مواصفات ومزايا هامة، هذا إلى جانب تصميم الهاتف الجذاب والعصري الشبيه بالآيفون.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء الممتاز والتصميم الجذاب بأسعار اقتصادية، فإن Infinix Hot 40i هو الخيار المثالي لك في السعودية والإمارات، حيث يقدم تجربة فريدة لمحبي التصوير والتقنية.