شروط الحصول على الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين في الإمارات لعام 2025

في خطوة تهدف إلى تحفيز التفوق الأكاديمي وتشجيع الطلاب المتميزين، أعلنت الإمارات عن شروط جديدة للإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين لعام 2025. توفر هذه الإقامة مزايا عديدة، بما في ذلك الإعفاءات من بعض الإجراءات المعقدة والإقامة طويلة الأمد في الدولة، مما يتيح للطلاب فرصة التركيز على تعليمهم والمساهمة في تطوير المجتمع.

كتب محمد سعد – صنفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات الطلبة النابغين كإحدى الفئات التي يمكنها الحصول على الإقامة الذهبية في البلاد، والاستفادة من مزاياها بعد استيفاء كافة المعايير المطلوبة، وذلك في إطار سعي الدولة إلى جذب ذوي الكفاءات للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم خنسمو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين

إن شروط الحصول على الإقامة الذهبية لفئة الطلاب الأوائل في الإمارات تشمل أوائل الطلبة في مدارس الثانوية داخل الدولة وأوائل الخريجين في الجامعات المعتمدة داخل الدولة، وأوائل الخريجين في الجامعات المعتمدة عالمياً.

شروط الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة

فيما يلي الشروط والأحكام الخاصة بالحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لأوائل الطلبة في مدارس الثانوية:

امتلاك ترتيب بتقدير عال على مستوى دولة الإمارات أي تقدير لا يقل عن 95% في مدرسة ثانوية حكومية عامة أو خاصة.

الحصول على رسالة توصية من قبل وزارة التربية والتعليم في الإمارات أو مؤسسة الإمارات للتعليم.

أن تكون شهادة الثانوية العامة صادرة عن مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة مرخصة.

تكون مدة تصريح الإقامة الذهبية خمس سنوات لطالب الثانوية دون وجود حاجة إلى توفر ضامن داخل الدولة كما يمكن تمديدها من قبل الهيئة الاتحادية في حال كان الطالب ملتحقاً وملتزماً بإحدى التخصصات أو الكليات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتطلب مدة الدراسة فيها أكثر من خمس سنوات مثل كليات الطب.

يحصل أهل الطالب تصريح إقامة يكون بذات المدة في حال إقامتهم في دولة الإمارات.

شروط الإقامة الذهبية لخريجي الجامعات المعتمدة داخل الدولة

فيما يلي الضوابط والشروط التي يجب استيفاؤها عند تقديم طلب إصدار الإقامة الذهبية في الإمارات للوافدين خريجي جامعات الدولة:

أن يملك المقيم شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه بإحدى المجالات من جامعات مرخصة ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الإماراتية.

أن تكون الجامعة مصنفة A أو B وفقاً للتصنيف الرسمي الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم.

أن لا تقل قيمة المعدل التراكمي للطالب عن 3.5 في الجامعات المصنفة A أو 3.8 في الجامعات المصنفة B.

أن لا يكون قد مضى وقت على تاريخ التخرج أكثر من سنتين.

أن يتم تصديق الشهادة الجامعية من قبل وزارة التربية والتعليم.

يجب أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر.

الحصول على رسالة توصية من الجامعة تبين المعدل التراكمي للطالب المتقدم بطلب إصدار الإقامة الذهبية.

شروط الإقامة الذهبية لخريجي الجامعات المعتمدة خارج الدولة

فيما يلي المعايير التي يجب مراعاتها عند تقديم طلب الحصول على الإقامة الذهبية بالنسبة لخريجي الجامعات العالمية المعتمدة في الإمارات:

أن لا يقل تصنيف الجامعة الأجنبية التي تخرج منها الطالب عن أفضل 100 جامعة في العالم، وذلك وفق التصنيف الدولي الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم في الإمارات.

أن لا يقل المعدل التراكمي للطلاب المتقدمين خريجي البكالوريوس عن 3.5 درجة.

أن لا يكون قد مضى على تخرج الطالب أكثر من سنتين.

أن تكون الشهادة معتمدة رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم في الإمارات.

يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر.

طريقة الحصول على الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين

فيما يلي خطوات تقديم طلب الحصول على الإقامة الذهبية لفئة الوافدين الأطباء في الإمارات:

الانتقال إلى خدمة الحصول على الإقامة الذهبية .

النقر على رابط الخدمة المدرج.

تحديد خيار التقديم على التأشيرات الذهبية.

في حال كان المتقدم من أوائل الثانوية العامة يتم اتباع ما يلي: التوجه إلى تبويب إصدار التأشيرة لأوائل الثانوية العامة. الضغط على زر البدء بالخدمة.

في حال كان مقدم الطلب خريج إحدى الجامعات المعتمدة داخل الدولة يتم النقر على أيقونة البدء بالخدمة الخاصة بإصدار تأشيرته.

في حال كان المتقدم من خريجي الجامعات الأجنبية يتم الضغط على أيقونة بدء الخدمة الموافقة لإصدار تأشيرة الإقامة الذهبية لخريجي الجامعات المعتمدة خارج الدولة.

تعبئة الحقول المطلوبة بالمعلومات اللازمة لطلب التأشيرة الذهبية المختارة.

إتمام خطوات تقديم طلب التأشيرة الذهبية وفق إرشادات النظام.

استلام رسالة تفيد بنجاح التقديم على التأشيرة الذهبية.

رابط الحصول على الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين

يمكن للوافدين في دولة الإمارات من فئة الطلاب المتفوقين تقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية عبر الرابط التالي https://icp.gov.ae، وذلك بالانتقال إليه، والضغط على رابط الخدمة المدرج، ومن ثم إدخال البيانات اللازمة لاستكمال عملية تقديم الطلب الإلكتروني.

تسهم الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين في الإمارات في تحفيز الشباب على التفوق الأكاديمي، مع توفير بيئة تعليمية مرنة وداعمة للمبدعين والطموحين من جميع أنحاء العالم.