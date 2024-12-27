الكويت تمنح جواز السفر الأزرق لفئة جديدة من النساء – التفاصيل كاملة

في خطوة لتمكين النساء وتعزيز حقوقهن، أعلنت الكويت عن منح جواز السفر الأزرق لفئة معينة من النساء. يشمل هذا القرار فئات محددة تسعى الحكومة الكويتية لدعمهن وتمكينهن في مختلف المجالات. الجواز الأزرق يقدم مزايا خاصة تساهم في تسهيل السفر والإجراءات الإدارية للنساء في هذه الفئة.

كتب محمد سعد – أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود، اليوم ، أن كلا من سحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية وسيستمر ذلك حتى وفاتها ظحزعا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وكشف عن أن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون أنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضي.

وقال اليوسف، إن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية ومن ثم يتم الطلاق. وأضاف: “بعض الحالات حصلت على الجنسية بعد سنتين من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية”. وتقوم الحكومة الحالية، بفتح ملف الجنسية الكويتية والذي أثبت حصول الآلاف على الجنسية عن طريق الغش والتزوير، بالاضافة إلى الآلاف ممن يحملون جنسيات آخرى ولم يتنازلوا عنها وهو مخالف للقانون، كما أن إسقاط الجنسية شمل زوجات الكويتيين ممن حصلوا عليها بسبب الزواج مما أثار ردود فعل متباينة داخل المجتمع. وأسقطت الحكومة الكويتية، أكثر من 12 الف جنسية منذ بداية فتح الملف في أغسطس الماضي.

وأضاف اليوسف، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن كل من سحبت جنسيتها ستمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي.

من خلال هذه المبادرة، تواصل الكويت تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الفرص والمزايا التي تساعد على تطوير دور النساء في مختلف المجالات.