Realme 14X: منافس قوي للهواتف الذكية بأداء استثنائي وسعر مفاجئ

أطلقت شركة Realme جوالها الجديد 14X، الذي يتمتع بمجموعة من الإمكانيات المتقدمة التي تجعله منافسًا قويًا لأفضل الهواتف الذكية في السوق. يقدم الهاتف أداء استثنائيًا، مع كاميرا عالية الجودة وشاشة متميزة، إضافة إلى سعر مفاجئ يجعل منه خيارًا جذابًا للمستخدمين في فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق أحدث موبايلاتها Realme 14X، وهو هاتف ذكي جديد يأتي مزودًا بمواصفات قوية وتصميم جذاب بسعر في متناول الجميع من ضمن هواتف الفئة المتوسطة والاسعار الاقتصادية في متناول كافو المستخدمين الذين اعتادوا على ذلك من شركة ريلمي منذ انتشارها في السوق، ويوفر هذا الهاتف المتطور من النموذج الصيني الناجح تجربة مستخدم سلسة وممتعة من حيث الإمكانيات العالية التي تجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي قوي دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال، ولذلك سنتطرق إلى مواصفات موبايل ريلمي X14 وسعره العالمي لرغذد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Realme 14X

من أكثر ما يميز موبايل ريلمي اكس 14 هو مقاومته للغبار والماء، بجانب الكاميرا عالية الجودة وهذه سيتضح من الجدول التالي:

المواصفات التفاصيل الوزن والأبعاد 197 جرام – 165.7×76.2×7.9 مم الخامات الخارجية البلاستيك بالكامل مقاومة الماء والغبار شهادة IP69 معايير الجودة مطابق لمعايير MIL-STD-810 الأمريكية تركيب الشرائح يدعم شريحتين 5G أو شريحة وكارت ميموري الشاشة 6.67 بوصة IPS LCD بدقة FHD+ (720×1604) – كثافة 264 بكسل/بوصة – سطوع 625 شمعة – معدل تحديث 120Hz المعالج ميدياتك Dimensity 6300 – ثماني النواة (Cortex A76 بتردد 2.4GHz) – دقة تصنيع 6 نانومتر – معالج رسومي Mali G57 نظام التشغيل واجهة Realme UI 5.0 مبنية على Android 14 الذاكرة 128 جيجا مع 6 أو 8 جيجا رام كاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل – تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل (F/1.8) مع فلاش LED – تدعم تصوير فيديو بجودة 1080p@30fps منفذ السماعات يدعم 3.5 ملم السماعات Mono مستشعر البصمة على زر الباور مستشعر التقارب حقيقي البطارية 6000 مللي أمبير – تدعم الشحن السريع 45 واط والشحن العكسي 5 واط – USB Type-C الألوان الأسود، الذهبي، الأحمر

سعر هاتف Realme 14X

النسخة الأولى مساحة 128 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر 175 دولار، والنسخة الثانية مساحة 128 جيجا ورامات 8 جيجا بسعر 190 دولار امريكي.

مع مميزاته المتطورة وسعره التنافسي، يعد Realme 14X خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق بأسعار معقولة.