تخصصات جامعة الكويت للوافدين لعام 2025: فرص التعليم في مختلف المجالات

تقدم جامعة الكويت العديد من التخصصات الأكاديمية للوافدين في العام الدراسي 2025، مما يتيح لهم فرصة الحصول على تعليم عالي في مختلف المجالات العلمية والإنسانية. وتشمل التخصصات المتاحة برامج في العلوم والهندسة، بالإضافة إلى التخصصات الطبية والإنسانية التي تتناسب مع اهتمامات الطلاب الدوليين وتواكب احتياجات سوق العمل.

كتب محمد سعد – تخصصات جامعة الكويت للوافدين 2025 حيث أعلنت الجامعة مع بداية العام عن قبول تسجيل الطلبة الأجانب برسوم مالية للمرة الأولى في تاريخها، ويعرض موقعنا في المقال التالي قائمة بأسماء تخصصات جامعة الكويت المتاحة للوافدين مع بيان الشروط ولائحة المستندات المطلوبة للتسجيل في هذه التخصصات دسطلب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قبول الوافدين في تخصصات جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت مع بداية العام الدارسي عن فتح باب القبول والتسجيل للأجانب الراغبين بالدراسة في الجامعة على نفقتهم الخاصة وذلك في التخصّصات المتاحة لتسجيل الوافدين في حال توافر شواغر في هذه التخصّصات، وأشارت الجامعة إلى أن التسجيل متاح لبعض فئات الوافدين عبر نظام القبول الإلكتروني في حين يتوجب على الفئات الأخرى مراجعة صالة القبول في الشويخ مصطحبين معهم الأوراق المطلوبة للتسجيل.

تخصصات جامعة الكويت للوافدين

جاءت قائمة تخصّصات جامعة الكويت المتاحة للوافدين بحسب آخر لوائح عمادة القبول والتسجيل على النحو التالي:

تخصصات كلية الآداب.

تخصات كلية التربية.

تخصصات كلية الحقوق.

تخصصات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

تخصصات كلية العلوم.

تخصصات كلية العلوم الاجتماعية.

تخصصات كلية العلوم الإدارية.

تخصصات كلية العلوم الحياتية.

تخصصات كلية العلوم الطبية المساعدة.

تخصصات كلية الهندسة والبترول.

نسب القبول في تخصصات جامعة الكويت للوافدين

حددت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت نسب القبول الدنيا في تخصّصات جامعة الكويت للوافدين على النحو التالي:

نسب قبول شهادة الثانوية العامة القسم العملي: (75 %) كحد أدنى.

(75 %) كحد أدنى. نسب قبول شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي: (80 %) كحد أدنى.

نسب المعدل المكافئ في تخصصات جامعة الكويت للوافدين

أشارت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت إلى أنه يجوز اعتماد نتائج اختبارات (TOEFL) أو (BT TOEFL) أو (IELTS) كبديل لاختبار القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية عند احتساب المعدل المكافئ والذي تم تحديد نسبه لكل تخصّص على النحو التالي:

تخصّصات جامعة الكويت للوافدين كيفية حساب المعدل المكافئ تخصصات كلية الهندسة والبترول 65 % من شهادة الثانوية العامة.

15 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية.

20 % من نتيجة امتحان مادة الرياضيات. تخصصات كلية العلوم الطبية المساعدة 70 % من شهادة الثانوية العامة.

20 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية.

10 % من نتيجة امتحان مادة الرياضيات. تخصصات كلية العلوم الإدارية 70 % من شهادة الثانوية العامة.

15 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية.

15 % من نتيجة امتحان مادة الرياضيات. تخصصات كلية العلوم الحياتية 70 % من شهادة الثانوية العامة.

15 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية.

15 % من نتيجة امتحان مادة الرياضيات. تخصصات كلية الآداب لجيمع تخصصات الآداب باسثناء تخصص الإنجليزي: 85 % من شهادة الثانوية العامة. 15 % من نتيجة امتحان اللغة العربية.

لتخصص اللغة الإنجليزية: 85 % من شهادة الثانوية العامة. 15 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية.

تخصصات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 85 % من شهادة الثانوية العامة.

15 % من نتيجة امتحان اللغة العربية. تخصصات كلية العلوم الاجتماعية 90 % من شهادة الثانوية العامة.

10 % من نتيجة امتحان اللغة العربية. تخصصات كلية التربية للتخصصات العلمية: 80 % من شهادة الثانوية العامة. 7.5 % من نتيجة امتحان مادة الإنجليزي. 7.5 % من نتيجة امتحان مادة الرياضيات. 5 % من نتيجة امتحان اللغة العربية.

للتخصصات الأدبية: 80 % من شهادة الثانوية العامة. 10 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية. 10 % من نتيجة امتحان اللغة العربية.

تخصصات كلية الحقوق 100 % من شهادة الثانوية العام.

لا يشترط اجتياز اختبار القدرات.

شروط القبول في تخصصات جامعة الكويت للوافدين

يتوجب على الوافدين الراغبين بالالتحاق في تخصّصات جامعة الكويت استيفاء مجموعة الشروط العامة المحددة في دليل القبول والتحويل في الجامعة إلى جانب مجموعة من الشروط الخاصّة بكل تخصص، ويمكن تنظيم شروط قبول الوافدين في تخصّصات جامعة الكويت على النحو التالي:

شروط القبول العامة في تخصصات جامعة الكويت للوافدين

يمكن تنظيم الشروط العامة للقبول في تخصّصات جامعة الكويت للوافدين على النحو التالي:

أن يكون الوافد حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة.

ألا تزيد مدة تخرج الوافد من الثانوية عن سنتين أو 4 فصول دراسية.

أن يتم استيفاء نسب القبول الدنيا المحددة لكل تخصص من التخصصات.

أن يتم تقديم طلبات التسجيل خلال الفترة المعلنة من قبل عمادة القبول والتسجيل.

أن يتم تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

أن يتم سداد الرسوم المالية المترتبة على التسجيل في الجامعة.

شروط القبول الخاصة في تخصصات جامعة الكويت للوافدين

جاءت شروط القبول الخاصّة في تخصّصات جامعة الكويت للوافدين على النحو التالي:

تخصّصات جامعة الكويت للوافدين الشروط المطلوبة لكل تخصص تخصصات كلية الهندسة والبترول شهادة ثانوية عامة قسم علمي على ألا تقل النسبة عن 80 % (أو ما يعادلها). تخصصات كلية العلوم الطبية المساعدة شهادة ثانوية عامة قسم علمي على ألا تقل النسبة عن 80 % (أو ما يعادلها). تخصصات كلية العلوم الإدارية شهادة ثانوية عامة على ألا تقل النسبة عن 75 % (أو ما يعادلها).

ألا تقل نتيجة اختبار قدرات اللغة الإنجليزية عن 40 %. تخصصات كلية العلوم الحياتية شهادة ثانوية عامة على ألا تقل النسبة عن 75 % (أو ما يعادلها).

اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بقسم علوم اضطرابات التواصل. تخصصات كلية الآداب شهادة ثانوية عامة على ألا تقل النسبة عن 75 % (أو ما يعادلها).

ألا تقل نتيجة اختبار قدرات اللغة الفرنسية عن 50 % للتسجيل في قسم اللغة الفرنسية. تخصصات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية شهادة ثانوية عامة على ألا تقل النسبة عن 75 % (أو ما يعادلها). تخصصات كلية العلوم الاجتماعية شهادة ثانوية عامة على ألا تقل النسبة عن 75 % (أو ما يعادلها).

اجتياز المقابلة الشخصية للقبول في تخصص الخدمة الاجتماعية. تخصصات كلية التربية شهادة ثانوية عامة على ألا تقل النسبة عن 75 % (أو ما يعادلها).

اجتياز المقابلة الشخصية للقبول في بداية كل فصل دراسي. تخصصات كلية الحقوق شهادة ثانوية عامة على ألا تقل النسبة عن 75 % (أو ما يعادلها).

مستندات القبول في تخصصات جامعة الكويت للوافدين

تشمل قائمة المستندات المطلوبة لقبول الوافدين في تخصّصات جامعة الكويت الوثائق التالية:

شهادة الثانوية الأصلية أو صورة طبق الأصل للشهادات الصادرة من دولة الكويت.

شهادة الثانوية الأصلية وصورة عنها للشهادات الصادرات من خارج الكويت.

البطاقة المدنية الأصلية سارية المفعول للوافد محدد الجنسية.

صورة عن جواز سفر الطالب الوافد.

شهادة تسلسل دراسي لسنوات المرحلة الثانوية (من أجل خريجي الثانوية الأمريكية).

معادلة الشهادة الثانوية من إدارة التعليم الخاص (من أجل خريجي الثانوية الأجنبية).

معادلة الشهادة الثانوية من إدارة التعليم الخاص (من أجل خريجي الثانوية من خارج الكويت).

مستندات إثبات فئة قبول الوافد المتقدم.

صورة شخصية ملونة وحديثة للوافد المتقدم.

إيصال سداد رسوم التسجيل في الجامعة غير قابل للاسترداد بقيمة (10) دينار كويتي.

رسوم الدراسة في تخصصات جامعة الكويت للوافدين

حددت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت رسوم التسجيل والدراسة في تخصّصات الجامعة للوافدين على النحو التالي:

رسوم تقديم طلب التسجيل في الجامعة: (10) دينار كويتي.

سعر الوحدة الدراسية الواحدة للمقررات الدراسية: 100 دينار كويتي.

طريقة التسجيل في تخصصات جامعة الكويت للوافدين

يتم التسجيل في تخصّصات جامعة الكويت خلال فترة التسجيل المعلنة كما يلي:

فئة الوافدين مكان تسجيل الوافدين في تخصّصات جامعة الكويت الطلبة الأجانب المقيمين في الكويت والطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي الثانوية الإنجليزية (لطلبة مدارس الكويت فقط) نظام القبول في الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت لطلبة الأجانب المقيمين في الكويت والطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلون على الشهادة الثانوية من خارج الكويت صالة القبول والتسجيل في منطقة الشويخ

تستمر جامعة الكويت في توفير بيئة تعليمية متميزة للوافدين من جميع أنحاء العالم، مما يساعدهم في بناء مستقبل أكاديمي مهني واعد. يمكن للطلاب الوافدين الاطلاع على التخصصات المتاحة في جامعة الكويت والتقديم لها وفقًا لمتطلبات القبول.