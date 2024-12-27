شروط تحويل الإقامة من مادة 22 إلى 18 في الكويت لعام 2025: إجراءات ومتطلبات

أعلنت إدارة شؤون الإقامة في الكويت عن شروط تحويل الإقامة من مادة 22 (الإقامة التحويلية) إلى مادة 18 (إقامة العمل) للعام 2025، حيث يتطلب هذا التحويل استيفاء عدد من الشروط والإجراءات القانونية. هذا التحويل يُعتبر خطوة أساسية للوافدين الذين يرغبون في تغيير نوع إقامتهم من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة متعلقة بالعمل في الكويت.

كتب محمد سعد – تتضمن شروط تحويل الإقامة من مادة 22 إلى 18 توفير شهادة الضمان الصحي، بالإضافة إلى مرور سنة من الإقامة المتواصلة في الكويت، ويجدر الذكر بأن إقامة المادة 22 تتعلق بالالتحاق بعائل، وأما إقامة المادة 18 في الكويت، فإنها الإقامة الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي توثدر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط تحويل الإقامة من مادة 22 إلى 18

فيما يلي قائمة بشروط تحويل الإقامة من مادة 22 إلى مادة 18:

توفير البطاقة المدنية الأصلية للمكفول.

تقديم شهادة الضمان الصحي للمقيم.

توفير الجواز الأصلي للمكفول.

اعتماد التوقيع الأصلي للكفيل الجديد ذي المفعول الساري، إضافة إلى صورة عنه.

تقديم صورتين شخصيتين بخلفية خلفية زرقاء ذات قياس 4سم×6سم.

توفير صحيفة الحالة الجنائية من واقع الحاسب الآلي.

توفير نموذج طلب الإقامة المعد لذلك موقعًا من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة.

تقديم صورة هوية المندوب عن صاحب العمل الجديد.

تقديم إذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة، أو من واقع الحاسب الآلي. طريقة تحويل الإقامة من مادة 22 إلى 18 ينبغي على المقيم اتباع الإجراءات التالية لتحويل الإقامة من التحاق بعائل إلى عمل في الكويت: الانتقال إلى خدمة تحويل الإقامة من مادة 22 إلى 18. الضغط على الرابط الذي تتضمنه الصفحة للخدمة.

النقر على بوابة النماذج الإلكترونية من تبويب الدخول للبوابة.

النقر على خدمة طلب إذن إصدار عمل تحويل من التحاق بعائل.

إضافة بيانات الملف ثم إدخال بيانات إذن العمل.

كتابة الاسم الرباعي للمقيم.

إدخال الرقم المدني الكويتي ثم كتابة اسم العائل.

تحديد الجنسية من القائمة المنسدلة.

كتابة الرقم المدني للعامل في الحقل المعد لذلك.

إدخال الرقم الوطني للعامل في الدولة التي يتبع لها.

تحديد الحالة الاجتماعية، ثم اختيار صلة القرابة من القائمة.

اختيار المؤهل التعليمي، ثم إضافة بيانات جواز السفر.

كتابة رمز التحقق، ثم تقديم الطلب. رابط تحويل الإقامة من مادة 22 إلى 18 تتيح هذه الخدمة إمكانية تحويل الإقامة من مادة 22 إلى 18 عبر موقع الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك من خلال الرابط التالي:

يجب على الوافدين الراغبين في تحويل إقامتهم من مادة 22 إلى 18 في الكويت التأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات القانونية، حيث تساهم هذه الخطوة في تسهيل استقرارهم المهني في الكويت وضمان استمرارية عملهم في البلاد.