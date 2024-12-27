Realme تطلق هاتفًا جديدًا بتصميم متين وبطارية ضخمة مع مواصفات غير مسبوقة وسعر مذهل في السعودية

أعلنت شركة Realme عن إطلاق هاتف جديد يتميز بتصميم متين وبطارية ضخمة تضمن لك استخدامًا طويلًا دون القلق بشأن الشحن. مع مواصفات تقنية غير مسبوقة، أصبح هذا الهاتف منافسًا قويًا في فئته السعرية. بفضل سعره الرخيص والمزايا الرائعة، يُعتبر الخيار المثالي للمستخدمين في السعودية الباحثين عن جهاز يقدم أداء قوي وسعر مغري.

كتب محمد سعد – يعتبر هاتف Realme C65 أحدث إصدارات الشركة، ليأتي في مقدمة الهواتف الذكية متوسطة الأسعار، حيث يتميز بأدائه القوي وتصميمه المتين وسعره المتوسط، والجدير بالذكر أنه يتضمن بطارية ضخمة وشاشة عرض دقيقة لتوفير صور واضحة وعميقة التفاصيل، لذلك يعتبر الهاتف خيار مثالي يستحق التفكير فيه لكل من يبحث عن هاتف ذكي صديق للميزانية ومناسب للاستخدام اليومي يككاي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Realme C65

نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.67 بوصة دقة الشاشة +HD معدل تحديث الشاشة 90 هرتز نوع المعالج Mediatek Helio G85 حجم البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل Realme UI واجهة مستخدم Android 14 حجم ذاكرة الوصول العشوائي 128 / 256 جيجابايت مساحة التخزين الداخلية 6 / 8 جيجابايت السعر 700 ريال سعودي (أي يعادل 7300 جنيه مصري)

مميزات هاتف Realme C65

يتميز هاتف Realme الجديد بعدة مواصفات تجعله فرصة تستحق التفكير فيها وسرعان شرائها لينافس أقوى ماركات متواجدة في الأسواق: