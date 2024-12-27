Realme تطلق هاتفًا جديدًا بتصميم متين وبطارية ضخمة مع مواصفات غير مسبوقة وسعر مذهل في السعودية
أعلنت شركة Realme عن إطلاق هاتف جديد يتميز بتصميم متين وبطارية ضخمة تضمن لك استخدامًا طويلًا دون القلق بشأن الشحن. مع مواصفات تقنية غير مسبوقة، أصبح هذا الهاتف منافسًا قويًا في فئته السعرية. بفضل سعره الرخيص والمزايا الرائعة، يُعتبر الخيار المثالي للمستخدمين في السعودية الباحثين عن جهاز يقدم أداء قوي وسعر مغري.
كتب محمد سعد – يعتبر هاتف Realme C65 أحدث إصدارات الشركة، ليأتي في مقدمة الهواتف الذكية متوسطة الأسعار، حيث يتميز بأدائه القوي وتصميمه المتين وسعره المتوسط، والجدير بالذكر أنه يتضمن بطارية ضخمة وشاشة عرض دقيقة لتوفير صور واضحة وعميقة التفاصيل، لذلك يعتبر الهاتف خيار مثالي يستحق التفكير فيه لكل من يبحث عن هاتف ذكي صديق للميزانية ومناسب للاستخدام اليومي يككاي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
مواصفات هاتف Realme C65
مميزات هاتف Realme C65
يتميز هاتف Realme الجديد بعدة مواصفات تجعله فرصة تستحق التفكير فيها وسرعان شرائها لينافس أقوى ماركات متواجدة في الأسواق:
- يتميز هاتف ريلمي بخفة وزنه وتصميمه الأنيق الذي يجعله مريح للاستخدام اليومي دون أي معاناة في حمله.
- يأتي الهاتف بتصميم مميز حيث أنه مزود بظهر بلاستيكي وشاشة كبيرة الحجم تعطي ألوان زاهية وتوفر وضوح جيد.
- والجدير بالذكر أن الشاشة تتميز بمعدل تحديث عالي يجعل التصفح أكثر سلاسة وسهولة.
- كما أنه ملائم لتشغيل التطبيقات والألعاب الإلكترونية الخفيفة، ولكن ستواجه بطء في تشغيل الألعاب الثقيلة.
- أما عن الكاميرا فيأتي الهاتف مدعوم بكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل لالتقاط الصور في ظروف الإضاءة العادية ولكن تتراجع الجودة في ظل الإضاءة المنخفضة.
- أما عن كاميرا تصوير الماكرو فهي بدقة 2 ميجا بكسل وكاميرا أخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل أيضا.
- الهاتف مزود ببطارية سعتها كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.
- كما أن عمر البطارية طويل يستمر لمدة يوم كامل عند الاستخدام المكثف.
- يمكن شحن بطارية الهاتف بشكل كامل في وقت قصير جدا.
- والجدير بالذكر أن الهاتف مع كل هذه المزايا يأتي بسعر اقتصادي لا يتعدى 8000 جنيه وهذا اقتصادي جدا بالنسبة لمدى تراوح الأسعار في الفترات الأخيرة وما يشهده السوق من حالات التضخم
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