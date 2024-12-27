سعر 500 يبالجنيه المصري في السوق السوداء اليوم 27 ديسمبر 2024 – أسعار الريال السعودي في البنوك

يشهد سعر الريال السعودي تقلبات يومية في السوق السوداء وكذلك في البنوك الرسمية في مصر. في هذا المقال، سنتعرف على سعر 500 ريال سعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، الموافق 27 ديسمبر 2024، ونلقي نظرة على الأسعار في البنوك المصرية وأسواق الصرف غير الرسمية.

كتب محمد سعد – يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اهتمامًا كبيرًا، خاصة مع قرب موسم العمرة وزيادة الطلب على العملة السعودية. جاء سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، مستقرًا مع بعض التغيرات الطفيفة في السوق المصرفي والسوق السوداء. سعر الريال السعودي في السوق السوداء : سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم: سعر الشراء: 13.80 جنيه.

سعر البيع: 13.69 جنيه.

شهدت الأسعار انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.03 جنيه مقارنة بأسعار أمس، التي بلغت 13.83 جنيه للشراء. أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية تفاوتت أسعار صرف الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية بين سعر الشراء والبيع. جاءت أبرز الأسعار كما يلي: البنك المركزي المصري: شراء 13.568 جنيه، بيع 13.529 جنيه.

البنك الأهلي المصري: شراء 13.563 جنيه، بيع 13.502 جنيه.

بنك مصر: شراء 13.563 جنيه، بيع 13.502 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 13.566 جنيه، بيع 13.527 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء 13.563 جنيه، بيع 13.512 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.576 جنيه، بيع 13.55 جنيه.

بنك البركة: شراء 13.563 جنيه، بيع 13.463 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: شراء 13.585 جنيه، بيع 13.539 جنيه. أفضل البنوك لصرف الريال السعودي : أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 13.55 جنيه.

أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 13.55 جنيه. محول العملات بين الريال السعودي والجنيه المصري : فيما يلى التحويل من الريال الى الجنية المصري فى السوق السوداء : 1 ريال سعودي = 13.8 جنيه مصري

5 ريالات سعودية = 69 جنيهًا مصريًا

10 ريالات سعودية = 138 جنيهًا مصريًا

25 ريالًا سعوديًا = 345 جنيهًا مصريًا

50 ريالًا سعوديًا = 690 جنيهًا مصريًا

100 ريال سعودي = 1,380 جنيهًا مصريًا

150 ريالًا سعوديًا = 2,070 جنيهًا مصريًا

200 ريال سعودي = 2,760 جنيهًا مصريًا

250 ريالًا سعوديًا = 3,450 جنيهًا مصريًا

300 ريالًا سعوديًا = 4,140 جنيهًا مصريًا

500 ريال سعودي = 6,900 جنيهًا مصريًا

700 ريال سعودي = 9,660 جنيهًا مصريًا

1,000 ريال سعودي = 13,800 جنيهًا مصريًا

مع تزايد التفاوت في أسعار العملات بين السوق السوداء والبنوك، من المهم متابعة التحديثات اليومية للتمكن من تحويل العملات بأفضل الأسعار. كما يجب على المواطنين والمقيمين في مصر اتخاذ الحيطة عند التعامل في السوق السوداء للحصول على معلومات دقيقة حول أسعار الصرف.