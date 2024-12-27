وظائف البريد المصري 2024-2025: كل ما تحتاج معرفته حول المسابقة وطريقة التسجيل

أعلن البريد المصري عن فتح باب التقديم للوظائف الجديدة لعامي 2024-2025، في إطار سعيه لتعزيز طاقمه البشري وتوسيع شبكة خدماته. تشمل الوظائف الشاغرة مجموعة متنوعة من التخصصات، مع توفير فرص عمل للعديد من المؤهلات الدراسية. في هذا المقال، نقدم لك كافة التفاصيل حول المسابقة وكيفية التسجيل للالتحاق بالوظائف المتاحة.
كتب محمد سعد – يُعد البريد المصري من الهيئات الحكومية المعروفة في مصر، كما أ،ة تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم تأسيس البريد المصري في عام 1865، ومنذ ذلك الحين أصبح له دور كبير في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ومع تزايد عدد العملاء، الذي وصل إلى حوالي 20 مليون عميل، وتوافر أكثر من 4000 مكتب بريد في مختلف المحافظات، يواصل البريد المصري توسيع نطاق خدماته.
وفي إطار سعيه لتوفير فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، أعلن البريد المصري عن مسابقة وظائف البريد المصري 2024-2025 وفي هذا المقال سنتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الوظائف، المؤهلات المطلوبة، مواعيد الاختبارات، المستندات اللازمة، والشروط التي يجب توافرها للتسجيل في المسابقة.
أعلن البريد المصري عن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف في مختلف التخصصات. إليك أبرز الوظائف المتاحة والمؤهلات المطلوبة:
- وظائف هندسية:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، مثل:
- الهندسة المدنية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، مثل:
- وظائف المحامين:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في القانون.
- يجب أن يكون قد اجتاز قيد نقابة المحامين.
- وظائف الأخصائيين:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:
- الاقتصاد
- المحاسبة
- نظم المعلومات
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:
موعد اختبارات مسابقة وظائف البريد المصري 2024-2025
ستبدأ اختبارات مسابقة وظائف البريد المصري في يوم السبت 28 ديسمبر 2024، وستستمر حتى يوم 9 يناير 2025. يُتوقع أن يتم إجراء الاختبارات في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
المستندات المطلوبة للتسجيل في المسابقة
للتسجيل في مسابقة وظائف البريد المصري 2024-2025، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:
- نموذج من شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.
- سجل الحالة الجنائية.
- صور شخصية حديثة.
- نسخة من البطاقة الشخصية.
- صورة من المؤهل الدراسي.
الشروط المطلوبة للتسجيل في مسابقة وظائف البريد المصري 2024-2025
هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للتسجيل في المسابقة:
- يجب أن يكون عمر المتقدم 30 عامًا أو أقل.
- يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.
- يجب أن يكون المتقدم ذا سمعة وسلوك حسن.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جامعي لا يقل عن “جيد”.
- يجب أن يكون قد اجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة.
- يجب أن يكون قد اجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
إذا كنت ترغب في الانضمام إلى البريد المصري والاستفادة من الفرص الوظيفية الجديدة لعامي 2024-2025، يجب عليك متابعة الشروط والموعد النهائي للتقديم لضمان فرصة الانضمام إلى هذا القطاع الحيوي.
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