وظائف البريد المصري 2024-2025: كل ما تحتاج معرفته حول المسابقة وطريقة التسجيل

كتب محمد سعد – يُعد البريد المصري من الهيئات الحكومية المعروفة في مصر، كما أ،ة تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم تأسيس البريد المصري في عام 1865، ومنذ ذلك الحين أصبح له دور كبير في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ومع تزايد عدد العملاء، الذي وصل إلى حوالي 20 مليون عميل، وتوافر أكثر من 4000 مكتب بريد في مختلف المحافظات، يواصل البريد المصري توسيع نطاق خدماته.

وفي إطار سعيه لتوفير فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، أعلن البريد المصري عن مسابقة وظائف البريد المصري 2024-2025 وفي هذا المقال سنتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الوظائف، المؤهلات المطلوبة، مواعيد الاختبارات، المستندات اللازمة، والشروط التي يجب توافرها للتسجيل في المسابقة.

أعلن البريد المصري عن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف في مختلف التخصصات. إليك أبرز الوظائف المتاحة والمؤهلات المطلوبة:

وظائف هندسية: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، مثل: الهندسة المدنية الهندسة الكهربائية الهندسة الميكانيكية

وظائف المحامين: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في القانون.

يجب أن يكون قد اجتاز قيد نقابة المحامين. وظائف الأخصائيين: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: الاقتصاد المحاسبة نظم المعلومات



موعد اختبارات مسابقة وظائف البريد المصري 2024-2025

ستبدأ اختبارات مسابقة وظائف البريد المصري في يوم السبت 28 ديسمبر 2024، وستستمر حتى يوم 9 يناير 2025. يُتوقع أن يتم إجراء الاختبارات في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المسابقة

للتسجيل في مسابقة وظائف البريد المصري 2024-2025، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

نموذج من شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.

سجل الحالة الجنائية.

صور شخصية حديثة.

نسخة من البطاقة الشخصية.

صورة من المؤهل الدراسي.

الشروط المطلوبة للتسجيل في مسابقة وظائف البريد المصري 2024-2025

هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للتسجيل في المسابقة: