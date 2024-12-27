سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 في مصر – تحديث أسعار الذهب في محلات الصاغة

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وذلك بعد التراجع الذي سجلته الأسعار في الأيام الماضية. ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب من السوق المحلي للحركة العالمية لأسعار المعدن الأصفر، الذي يُعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
اسعار الذهب اليوم فى مصر :
- عيار 24: استقر عند 4274.29 جنيه للجرام، وهو الأعلى قيمة بين الأعيرة.
- عيار 21: بلغ 3740 جنيهًا للجرام، ويُعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية.
- عيار 18: سجل 3205.71 جنيه للجرام، وهو الخيار المفضل للعديد من المستهلكين.
- الجنيه الذهب: استقر سعره عند 29920 جنيهًا، ويزن الجنيه حوالي 8 جرامات من عيار 21.
سعر الذهب اليوم في الأسواق العالمية :
على الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية (الأونصة) 2615 دولارًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا بعد التقلبات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بسبب تغيرات في حركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية.
اسعار سبائك الذهب اليوم :
بلغت اسعار سبائك الذهب اليوم فى مصر القيم التالية :
- سبيكة وزن 1000 جرام: بسعر 4,269,000 جنيه.
- سبيكة وزن 100 جرام: بسعر 426,900 جنيه.
- سبيكة وزن 50 جرامًا: بسعر 213,450 جنيهًا.
- سبيكة وزن 25 جرامًا: بسعر 108,492.86 جنيه.
- سبيكة وزن 20 جرامًا: بسعر 85,380 جنيهًا.
- سبيكة وزن 10 جرامات: بسعر 42,690 جنيهًا.
- سبيكة وزن 5 جرامات: بسعر 21,345 جنيهًا.
- سبيكة وزن 2.5 جرام: بسعر 10,675 جنيهًا.
- سبيكة وزن 1 جرام: بسعر 4,270 جنيهًا
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