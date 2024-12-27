سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 في مصر – تحديث أسعار الذهب في محلات الصاغة

يستمر الذهب في التأثير على الأسواق المالية في مصر، حيث تذبذب أسعاره في محلات الصاغة. اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2024، نقدم لك أحدث سعر للذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، بالإضافة إلى أسعار باقي الأعيرة في محلات الصاغة في مختلف أنحاء البلاد.

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وذلك بعد التراجع الذي سجلته الأسعار في الأيام الماضية. ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب من السوق المحلي للحركة العالمية لأسعار المعدن الأصفر، الذي يُعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. اسعار الذهب اليوم فى مصر : عيار 24 : استقر عند 4274.29 جنيه للجرام، وهو الأعلى قيمة بين الأعيرة.

: استقر عند للجرام، وهو الأعلى قيمة بين الأعيرة. عيار 21 : بلغ 3740 جنيهًا للجرام، ويُعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

: بلغ للجرام، ويُعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية. عيار 18 : سجل 3205.71 جنيه للجرام، وهو الخيار المفضل للعديد من المستهلكين.

: سجل للجرام، وهو الخيار المفضل للعديد من المستهلكين. الجنيه الذهب: استقر سعره عند 29920 جنيهًا، ويزن الجنيه حوالي 8 جرامات من عيار 21. سعر الذهب اليوم في الأسواق العالمية : على الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية (الأونصة) 2615 دولارًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا بعد التقلبات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بسبب تغيرات في حركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية. اسعار سبائك الذهب اليوم : بلغت اسعار سبائك الذهب اليوم فى مصر القيم التالية : سبيكة وزن 1000 جرام : بسعر 4,269,000 جنيه .

: بسعر . سبيكة وزن 100 جرام : بسعر 426,900 جنيه .

: بسعر . سبيكة وزن 50 جرامًا : بسعر 213,450 جنيهًا .

: بسعر . سبيكة وزن 25 جرامًا : بسعر 108,492.86 جنيه .

: بسعر . سبيكة وزن 20 جرامًا : بسعر 85,380 جنيهًا .

: بسعر . سبيكة وزن 10 جرامات : بسعر 42,690 جنيهًا .

: بسعر . سبيكة وزن 5 جرامات : بسعر 21,345 جنيهًا .

: بسعر . سبيكة وزن 2.5 جرام : بسعر 10,675 جنيهًا .

: بسعر . سبيكة وزن 1 جرام: بسعر 4,270 جنيهًا

من المهم متابعة أسعار الذهب يوميًا للحصول على أحدث الأسعار، خاصة إذا كنت تفكر في شراء أو بيع الذهب. أسعار الذهب تتأثر بعوامل عديدة مثل الطلب العالمي والأحداث الاقتصادية، لذا يفضل التحقق من الأسعار في المحلات القريبة منك.