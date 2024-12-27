سعر الدولار أمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم – أسعار الدولار في البنوك المصرية 27 ديسمبر 2024

يستمر سعر الدولار الأمريكي في التغير بين السوق السوداء والبنوك المصرية. في هذا المقال، نقدم لك سعر 1 دولار أمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم، 27 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى أسعار الدولار في البنوك الرسمية، وذلك لمساعدتك في معرفة الفروق بين السوقين.

كتب محمد سعد – شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا في التعاملات المصرفية مقارنة بالجلسات السابقة، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار البنوك والسوق السوداء. يأتي ذلك وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لتغيرات العملة الأمريكية التي تعد أحد العوامل المؤثرة على الأسواق المحلية. أسعار الدولار في السوق السوداء: وفقًا للتحديث اللحظي الأخير سجل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء: سعر الشراء: 51.89 جنيهًا.

51.89 جنيهًا. سعر البيع: 51.47 جنيهًا.

51.47 جنيهًا. التغير عن آخر جلسة: انخفاض بمقدار 0.06 جنيهًا عن سعر أمس الذي بلغ 51.95 جنيهًا. أسعار الدولار في البنوك المصرية : أفضل بنك للشراء: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك HSBC عند 50.97 جنيهًا .

مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك HSBC عند . أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.88 جنيهًا. البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 50.953 جنيهًا 50.815 جنيهًا البنك الأهلي المصري 50.92 جنيهًا 50.82 جنيهًا بنك مصر 50.92 جنيهًا 50.82 جنيهًا بنك القاهرة 50.92 جنيهًا 50.82 جنيهًا مصرف أبوظبي الإسلامي 50.97 جنيهًا 50.88 جنيهًا البنك التجاري الدولي (CIB) 50.92 جنيهًا 50.82 جنيهًا بنك HSBC 50.97 جنيهًا 50.88 جنيهًا بنك الإسكندرية 50.92 جنيهًا 50.82 جنيهًا البنك الأهلي القطري (QNB) 50.96 جنيهًا 50.86 جنيهًا بنك كريدي أجريكول 50.93 جنيهًا 50.83 جنيهًا البنك المصري الخليجي 50.94 جنيهًا 50.84 جنيهًا بنك التنمية الصناعية 50.97 جنيهًا 50.88 جنيهًا البنك العقاري المصري العربي 50.94 جنيهًا 50.84 جنيهًا تحويلات الدولار إلى الجنيه المصري : وفيما يلى نوضح لكم سعر التحويل من الدولار الى الجنية المصري فى السوق السوداء : 1 دولار أمريكي = 51.89 جنيهًا مصريًا.

5 دولارات أمريكية = 259.45 جنيهًا مصريًا.

10 دولارات أمريكية = 518.9 جنيهًا مصريًا.

100 دولار أمريكي = 5,189 جنيهًا مصريًا.

1000 دولار أمريكي = 51,890 جنيهًا مصريًا.

من المهم متابعة التغيرات في أسعار الدولار بشكل يومي، سواء في السوق السوداء أو في البنوك، وذلك لضمان الحصول على أفضل سعر في تحويل العملات.