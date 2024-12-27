موعد مباراة العراق والسعودية في كأس الخليج 26: التفاصيل الكاملة والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير العربية مباراة قوية بين منتخب العراق و منتخب السعودية في كأس الخليج العربي خليجي 26. المباراة تعد من أبرز اللقاءات في البطولة، حيث يتنافس الفريقان على حجز مكان متقدم في البطولة. في هذا المقال، سنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى بعض التفاصيل المهمة حول اللقاء.

كتب محمد سعد – تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخبين العراقي والسعودي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة خليجي 26. المباراة تعد حاسمة ومصيرية لكل من أسود الرافدين والأخضر السعودي، حيث يسعى كلا المنتخبين لتعزيز فرص التأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة العراق والسعودية :

تقام مباراة العراق والسعودية يوم السبت، 28 ديسمبر 2024، على ملعب جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت. وتنطلق المباراة في التوقيتات التالية:

الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويدخل المنتخب السعودي المواجهة بعد فوزه الدراماتيكي على اليمن بنتيجة 3-2، حيث تمكن من انتزاع النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة. ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

أما المنتخب العراقي، فيسعى لتصحيح المسار بعد خسارته أمام البحرين 0-2، ويحتاج لتحقيق الفوز لضمان التأهل أو البقاء في دائرة المنافسة بناءً على نتائج الفرق الأخرى. ويأتى ترتيب المجموعة الثانية التى تضم العراق والسعودية على النحو التالية :

البحرين : 6 نقاط (ضمن التأهل).

: 6 نقاط (ضمن التأهل). السعودية : 3 نقاط.

: 3 نقاط. العراق : 3 نقاط.

: 3 نقاط. اليمن: بدون نقاط (ودع المنافسة).

القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية :

ستُبث مباراة العراق والسعودية عبر مجموعة من القنوات الرياضية المفتوحة التي حصلت على حقوق بث بطولة خليجي 26، ومن أبرزها: