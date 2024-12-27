تخفيضات ضخمة في هايبر بنده بالمملكة هذا الأسبوع على السلع الغذائية – اغتنم الفرصة الآن!

يعلن هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عن تخفيضات هائلة على مجموعة واسعة من السلع الغذائية هذا الأسبوع، مما يتيح لك فرصة لتسوق احتياجاتك بأسعار منخفضة. لا تفوت الفرصة للاستفادة من العروض المميزة والخصومات الكبيرة التي تشمل المنتجات اليومية والماركات العالمية.

كتب محمد سعد – يعتبر هايبر بنده من أكبر المولات التجارية في المملكة حيث يوفر العديد من العروض والخصومات على جميع السلع والمنتجات ويقدم عروض مذهلة مناسبة لجميع العملاء وتناسب كافة الأذواق، ولذلك سوف نقوم بعرض جميع العروض والخصومات التي يوفرها بنده لكافة العملاء بالمملكة ويمكنكم شراء كافة المسليه المنزلية سواء المواد الغذائية أو الأجهزة والأدوات المنزلية من خلال هايبر بنده المتوفر في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية لذا تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل طحكغع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض بنده على منتجات الأسماك

يمكنك الآن زيارة إحدى فروع هايبر بنده في السعودية وشراء جميع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وذلك من خلال الآتي:-

سعر الكيلو من قاروص 1400 وذلك بسعر حوالي 24.95 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر الكيلو الواحد من فيليه سمك وذلك بمبلغ نحو 64.95 ريال سعودي.

حيث أن سعر سمك السلمون للكيلو الواحد بسعر حوالي 55.95 ريال سعودي.

الحصول على كيلو من السمك البوري الحجم صغير وذلك بسعر حوالي 15.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر الكيلو الواحد من روبيان مزرعة وذلك بسعر نحو 30.95 ريال سعودي.

بينما يصل سعر روبيان بحر كبير وذلك بسعر حوالي 39.95 ريال سعودي. خصومات هايبر بنده على منتجات اللحوم سوف نعرض الآن أهم العروض التي يقدمها بنده على جميع أنواع اللحوم الطازجة وهذه العروض كالتالي:- للحصول على لحم بقري مكعبات برازيلي يبلغ سعر الكيلو نحو 24.95 ريال سعودي.

دجاج التنمية طازج الوزن 1000 جرام وذلك بسعر حوالي 15.95 ريال سعودي.

يبلغ سعر كيلو من البرجر البقري برازيلي وذلك بسعر بمبلغ نحو 28.95 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر سجق بقري برازيلي للكيلو بسعر 27.95 ريال سعودي.

كما أن سعر الكيلو من اسكالوب بقري برازيلي وذلك بسعر حوالي 36.95 ريال سعودي.

يعتبر هايبر بنده واحدًا من أبرز المراكز التجارية في المملكة، ويتيح لك الآن فرصة شراء السلع الغذائية بأسعار لا تقارن، فاستغل العروض قبل انتهائها.