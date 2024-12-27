رسمياً وعاجل: تقرير رقم (1) يكشف احتمال تأثر أجواء سلطنة عمان بمنخفض جوي في هذا الموعد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان تقريرها الرسمي رقم (1) الذي يتناول تأثير منخفض جوي على الأجواء العمانية خلال الفترة المقبلة. التقرير يحذر من تقلبات جوية قد تشمل هطول الأمطار ورياح قوية في بعض المناطق، مما يتطلب من المواطنين والمقيمين في عمان اتخاذ الحيطة والحذر.

كتب محمد سعد – تدفق وتشكل السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً على المناطق الساحلية والجبلية من محافظة ظفار، وأجزاء من المناطق الساحلية من محافظة الوسطى وسلسلة جبال الحجر والمناطق المجاورة لها قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية من بحر عمان رظاهل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التأثير المتوقع

-هطول أمطار تتراوح بين 10 – 30 مليمتر قد تؤدي لجريان الشعاب وبعض الأودية.

-هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها ما بين 15 – 35 عقدة (28) – 65 كم/ساعة) تؤدي أحيانا إلى تطاير المواد الغير ثابتة.

-انخفاض للرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية وتصاعد الغبار بفعل الرياح الهابطة. -هائج الموج على سواحل بحر عمان وبحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين وربع المتر. الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 :

استمرار تشكل وتدفق السحب مع فرص أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على المناطق الساحلية والجبلية من محافظة ظفار وعلى جبال الحجر والمناطق المجاورة لها قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية من بحر عمان. التأثير المتوقع: -هطول أمطار ما بين 5 – 15 مليمتر قد تؤدي لجريان الشعاب وبعض الأودية.

-هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها ما بين 15 – 35 عقدة ( 28 – 65 كم/ ساعة) تؤدي أحيانا إلى تطاير المواد الغير ثابتة. -انخفاض للرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية وتصاعد الغبار بفعل الرياح الهابطة. -هائج الموج على سواحل بحر عمان وبحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين وربع المتر.

من المتوقع أن يتأثر الطقس في سلطنة عمان بهذا المنخفض الجوي خلال الأيام القادمة، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات الصادرة عن الأرصاد الجوية والتأهب لمواجهة أي طارئ.