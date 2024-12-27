عاجل: الطيران العماني (Oman Air) يعلن عن خصومات ضخمة على جميع الدرجات

أعلن الطيران العماني (Oman Air) عن عروض استثنائية على تذاكر السفر لجميع الدرجات، حيث يمكن للمسافرين الاستفادة من خصومات هائلة على رحلاتهم الدولية والمحلية. تعتبر هذه العروض فرصة ذهبية للمسافرين الذين يخططون للسفر خلال الفترة القادمة، سواء للعمل أو السياحة.

كتب محمد سعد – أعلنت الطيران العماني عن بدء أحدث عروضه الترويجية للتخفيضات العالمية، والتي ستوفر ما يصل إلى 20 بالمائة على أسعار مقصورة الدرجة السياحية وما يصل إلى 15 بالمائة على أسعار مقصورة درجة رجال الأعمال عبر كامل شبكته هطحهش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خصم يصل إلى 20% على الدرجة السياحية و15% على أسعار درجة الأعمال

كشف الطيران العماني مؤخرًا عن أحدث حملته الترويجية، وهي التخفيضات العالمية، والتي تهدف إلى تزويد المسافرين بخصومات كبيرة على أسعار تذاكرهم. وخلال هذه الحملة، يمكن للمسافرين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 20% على أسعار الدرجة السياحية وما يصل إلى 15% على أسعار درجة الأعمال.

يعد هذا العرض مفتوح للحجوزات حتى 28 سبتمبر، مما يوفر خصومات قيمة لقاعدة عملاء الطيران العماني الأوفياء. يجب على المسافرين ملاحظة أن هذا العرض الجذاب صالح للرحلات المجدولة حتى 15 مارس وينطبق حصريًا على رحلات العودة.

الاستثناءات والشروط

في حين أن حملة التخفيضات العالمية تغطي مجموعة واسعة من الوجهات الدولية، فمن الضروري أن نفهم أن هناك استثناءات محددة، لا يشمل العرض الترويجي القطاع المحلي، والقطاع المشترك، وشركاء الرمز المشترك، وجدة، والمدينة المنورة. كما هو الحال مع أي عرض ترويجي، هناك شروط وأحكام إضافية يجب على المسافرين المحتملين مراجعتها.

كيفية الحجز

يعد حجز رحلتك المخفضة مع الطيران العماني عملية سهلة ومباشرة، حيث يكون لديك المرونة اللازمة لإجراء الحجوزات الخاصة بك من خلال القنوات الملائمة المختلفة، سواء كنت تفضل الحجز عبر الإنترنت، أو استخدام تطبيق الهاتف المحمول، أو التواصل مع مركز الاتصال، أو التعاون مع وكلاء سفر مختارين، فإن الطيران العماني يلبي احتياجاتك، كما تضمن إمكانية الوصول هذه أن يتمكن المسافرون من تأمين مقاعدهم بسهولة والشروع في رحلات مثيرة إلى وجهاتهم الدولية المختارة.

تمثل حملة التخفيضات العالمية للطيران العماني فرصة ممتازة للمسافرين للاستمتاع بتوفير كبير في تكاليف رحلاتهم. ومع خصومات تصل إلى 20% على أسعار الدرجة السياحية وما يصل إلى 15% على أسعار درجة الأعمال، يعد هذا العرض بمثابة شهادة على التزام شركة الطيران بتقديم القيمة لعملائها. ومع استمرار الحملة حتى 28 سبتمبر، يجب على الأفراد الذين يبحثون عن عروض سفر رائعة الاستفادة من هذا العرض لفترة محدودة، كما يرجي التحقق من الشروط والأحكام المحددة المرتبطة بالتخفيضات العالمية لتحقيق أقصى استفادة من تجربة الحجز مع الطيران العماني.

إذا كنت تفكر في السفر عبر الطيران العماني (Oman Air)، فإن الفرصة سانحة الآن للاستفادة من هذه الخصومات الكبيرة على تذاكر الطيران، فلا تفوت العروض المميزة التي تم الإعلان عنها.