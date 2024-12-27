بسكويت جوز الهند الاقتصادي: طريقة تحضيره في البيت بخطوات بسيطة، خفيف ومقرمش وأشهى من المحلات

إذا كنتِ تبحثين عن بسكويت جوز الهند لذيذ ولذيذ، يمكن تحضيره بسهولة في البيت باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة. هذه الوصفة تمنحك بسكويت خفيف ومقرمش لا يقاوم، وأفضل بكثير من الأنواع الجاهزة التي تباع في المحلات. إليكِ طريقة التحضير خطوة بخطوة للحصول على طعم رائع.

كتب محمد سعد – على الرغم من كون معظم الأفراد يحبون إضافة نكهة جوز الهند إلى الأطعمة المختلفة لما لها من طعم مميز وفريد إلا أن غالبية الأفراد يركزون على قيمته الغذائية العالية فهو يضم نسبة عالية من الألياف والبروتينات ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم ويحمي كذلك القلب ويقوي الجهاز المناعي، ومن أبرز الوصفات التي يتم تحضيرها بنكهة جوز الهند بل وأسهلها هي البسكويت، واليوم من خلال هذا المقال ننقل لكم طريقة عمل بسكويت جوز الهند في المنزل بكل سهولة.

مقادير بسكويت جوز الهند

يعد البسكويت من الحلوى التي تحب الأمهات تحضيرها بشكل مستمر فهي حلوى مغذية وسهلة التحضير ويمكن تناولها بأي وقت، وتتمثل مكونات تحضيرها فيما يلي:

ثلاثة أكواب دقيق.

بيضتان.

كوب جوز هند.

كوب سكر بودرة.

كوب الا ربع سمنة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة باكينج بودر.

كيس فانيليا.

خطوات التحضير

في وعاء واسع وعميق نقوم بوضع السمنة والسكر البودرة وباستخدام المضرب الكهربائي نقوم بخلط المكونين معًا جيدًا بسرعة متوسطة حتى ينعم الخليط تمامًا ويصبح ذو قوام كريمي.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق حتى يختفي أثره، ثم نضيف الفانيليا ونعيد الخفق حتى تتجانس المكونات.

في وعاء منفصل نقوم بنخل الدقيق والباكينج بودر ثم نضيف إليهم رشة الملح وجوز الهند ونقلب المكونات معًا حتى تتداخل، ثم نصب خليط الدقيق فوق خليط السمنة والسكر والبيض.

باستخدام اليدين نبدأ في تقليب كافة المكونات معًا دون عجن حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة وناعمة وسهلة التشكيل.

نغطي العجينة ونتركها لمدة 10 دقائق، ثم نبدأ في تشكيل البسكويت إما باستخدام ماكينة البسكويت او عن طريق فرد العجينة باستخدام النشابة على سطح مستوي مرشوش بالدقيق بسمك رقيق وتقطيعها باستخدام قطاعات البسكويت أو باستخدام كوب حسب الرغبة.

نحضر صواني الفرن وندهنها بالزيت ثم نرص بها قطع البسكويت مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

نشعل الفرن ليسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نضع الصواني به ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى ينضج البسكويت ويأخذ اللون الذهبي.

نخرج الصواني من الفرن ونتركها جانبًا حتى يبرد البسكويت تمامًا ثم نرصه بأطباق التقديم ونقدمه وبالهناء والشفاء.

مكونات بسكويت العشر دقائق

كوب سكر.

كوب زيت.

بيضة.

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نقوم أولا نخلط لسكر والزيت جيدًا، ثم نضيف البيضة والفانيليا واستمري في الخلط، ونخلط الدقيق مع البيكنج باودر والملح.

ثم نضع خليط الدقيق إلى خليط السائل تدريجيًا مع التحريك حتى يتكون عجين ناعم.

ونشكل العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

واستخدمي شوكة لتمرير خطوط على سطح كل قطعة.

نرص البسكزيت في صاج وندخله في الفرن حتى تنضج تماما، واتركي البسكويت ليبرد قبل تقديمه.

مكونات بسكويت الشوفان بالبلح

قومي سيدي الآن بالقيام بعمل أسهل وأشهر بسكويت مقرمش ولذيذ وبمذاق رائع وبأقل التكاليف بدلا من القيام بشراءه من الخارج، المكونات كما يلي:-

كوب شوفان.

1/2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر بني.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

كوب بلح مقطع.

طريقة التحضير

قومي بخلط الشوفان مع الدقيق والسكر البني، البيكنج باودر، والقرفة، وبعدها ضعي الزبدة والبيضة واخلطي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة لينة.

ثم نضيف البلح المقطع وامزجيه مع العجينة، وشكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

ثم اضغطي قليلاً على كل كرة باستخدام شوكة أو يديك.

واخبزي البسكويت حتى يصبح ذهبي اللون، وبعد ذلك يجب أن تتركيه يبرد قبل تقديمه.

من اهم الملاحظات يجب تركه يبرد تماما قبل تحريكه.

مكونات بسكويت الشوفان بالبرتقال

بمقادير مضبوطة وخطوات سهلة قومي بعمل حلوى سهلة وصحية ومشبعة للغاية لوقت طويل، المقادير كما يلي:-

كوب شوفان.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب سكر بني.

نصف كوب زبدة

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة قشرة برتقال مبشورة.

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

طريقة التحضير

اولا قومي بخلط الشوفان مع الدقيق والسكر البني، البيكنج باودر.

وبعدها ضعي الزبدة والبيضة والعصير وقشرة البرتقال واخلطي المكونات جيدًا، ثم بعد ذلك شكلي العجينة على حسب الشكل المفضل.

وضعيها على صينية فرن مبطنة بورق زبدة، وندخل بعد ذلك الصينية الفرن حتى ينضج تمام.

طريقة عمل بسكويت النشادر

2 كوب دقيق.

1/2 كوب سمنة.

نصف كوب سكر ناعم.

بيضة.

ملعقة صغيرة نشادر.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة ماء.

طريقة التحضير

قومي سيدتي بتحضيره في المنزل ووفري الكثير من المال، فهو لا يحتاج سوى مكونات غير مكلفة ووقت لا يتعدى البعض دقائق، كما أنه يتمتع بمذاق رائع ومقرمش، الطريقة كما يلي:-

تحضير العجينة أولا في وعاء نقوم بتقليب السمنة مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج كريميًا، ونضيف بعد ذلك البيضة والفانيليا وامزج جيدًا.

في وعاء منفصل اخلط الدقيق مع النشادر، البيكنج باودر، ورشة الملح، ونضيف خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط السمنة والسكر مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة.

نفرد العجينة ونقوم بتشكيلها ثم نىصها على الصينية ودخلها الفرن مع مراعاه ترك مسافه بينهم.

مكونات بسكويت السمسم

كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف كوب سمسم.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

الطريقة

في وعاء عميق ومناسب الحجم نمزج المكونات الجافة وهى الدقيق مع البيكنج باودر، الملح وننخلهم قبل الاستخدام للتخلص من التكتلات.

أضيفي الزبدة والزيت واخلطي المكونات حتى تحصلين على قوام يشبه الرمل، ثم ضعي البيضة، السكر، الفانيليا، وامزجي المكونات جيدًا.

وبعدها نضيف للخليط السمسم المحمص في العجينة وامزجيها حتى تتداخل المكونات.

شكلي حسب الرغبة والمحبب لديكي العجينة إلى كرات صغيرة أو أصابع، ثم رصيها على صينية مغطاة بورق الزبدة.

و ادخلي الصينية إلى فرن ساخنة لمدة 15 دقيقة يصبح البسكويت ذهبيًا، واتركيه ليبرد تمامًا قبل التقديم.

مكونات عمل بسكويت البسكريم

كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب حليب.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب كريمة مخفوقة.

الطريقة

نحضر وعاء عميق، امزجي الدقيق مع البيكنج باودر، ثم نخفق الزبدة مع السكر حتى تصبح كريمية.

ونضيف البيضة والفانيليا واستمري في الخفق.

نضيف خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة مع الحليب واخلطي جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية فرن مغطاة بورق الزبدة.

ادخلي الصينية في فرن حتى يصبح البسكويت ذهبياً، وبعد أن يبرد البسكويت، ادهنيه بالكريمة أو الشوكولاتة بين قطعتين من البسكويت ليصبح لديك بسكويت البسكريم.

طريقة عمل بسكويت العسل الأسود

كوب دقيق.

نصف كوب زبدة.

3 ملاعق كبيرة عسل أسود.

ربع كوب سكر.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

الطريقة

نقوم أولا بخفق جيدا السكر الأبيض والزبدة حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نضيف البيكنج بودر، الفانيليا، القرفة، ورشة الملح واخلطي جيدًا.

ضيفي الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ثم ضعي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم افرديها باستخدام النشابة بسمك متوسط، وباستخدام قطاعات البسكويت، قطعي العجينة إلى أشكال مفضلة.

ثم بعد ذلك ضعي البسكويت على صينية مبطنة بورق الزبدة، واخبزي البسكويت في الفرن لمدة 10 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا خفيفًا، واخيرا اتركي البسكويت ليبرد ثم قدميه.

طريقة عمل بسكويت نواعم بالسكر

2 كوب دقيق.

1/2 كوب زبدة.

ربع كوب سكر بودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب حليب.

رشة ملح.

سكر حبيبات للتغطية

الطريقة

في وعاء، اخلطي الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريميًا، ثم أضيفي البيضة والفانيليا واخلطي جيدًا، وفي وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

ضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة لينة.

ثم افردي العجينة على سطح مرشوش دقيقًا ثم قطعيها إلى دوائر صغيرة أو أشكال حسب الرغبة، ورشي السكر الحبيبات على وجه البسكويت.

ثم ضعي البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة،واخبزيه في الفرن حتى يصبح ذهبيًا، نترك البسكويت يبرد تماما قبل تحريكة من صاج الفرن او الصينية ثم ننقله إلى طبق التقديم والهناء والشفاء.

طريقة عمل بسكويت البرتقال بالقرفة

كوب زبدة.

1/2 كوب سكر.

بيضة.

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة قشر برتقال مبشور.

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

الطريقة

في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر جيدًا حتى تصبح خفيفة وهشة، وأضيفي البيضة واستمري في الخفق حتى تتجانس.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، القرفة، ورشة الملح، ثم ضعي

خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

ضيفي قشر البرتقال وعصير البرتقال واستمري في العجن حتى تتجانس المكونات.

افردي العجينة ثم استخدمي قطاعات البسكويت لتقطيع العجينة إلى أشكال مفضلة.

ثم ضعي قطع البسكويت على صينية فرن مفروشة بورق الزبدة، واخبزي البسكويت في الفرن حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

مكونات عمل بسكويت الزبدة

بسكويت الزبدة هو واحد من أشهر أنواع الحلويات التي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها الهش والمقرمش، ويتم تحضيره باستخدام مكونات اقتصادية ومتوفرة، وهو يمكن تناوله كسناك بين الوجبات أو حلوى سهلة وسريعة للضيوف، والآن سوف نتعرف على مكونات وخطوات تحضيره في المنزل كما يلي:-

كوب زبدة.

1/2 كوب سكر بودرة.

2 كوب دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

بيضة.

الطريقة

اولا نخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريميًا، وبعدها نضع البيضة والفانيليا ونخلط جيدًا.

ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيًا مع رشة الملح حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

شكلي العجينة إلى كرات صغيرة أو أشكال حسب رغبتك باستخدام قطاعه البسكويت أو بالأيدي حسب الافضل لديكي وضعيها على صينية مبطنة بورق الزبدة، اخبزي البسكويت حتى يصبح لونه ذهبي في فرن ساخن من قبل على الأقل ب ١٠ دقائق.

يجب عدم فتح الفرن قبل الانتهاء من نصف الوقت، كما يجب بعد أن ينضج البسكويت بتركه في الصاج حتى يبرد تماما حتى لا يتكسر.

مكونات بسكويت الشوفان المقرمش

بمكونات من مطبخك يمكنك الان القيام بتحضيره بكل سهولة كما يلي:-

كوب شوفان.

نصف كوب دقيق.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب سكر بني.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

الطريقة

اولا اخلطي الشوفان، الدقيق، البيكنج باودر، القرفة، والملح، وفي وعاء آخر، ثم بعد ذلك اخفقي الزبدة مع السكر البني حتى يصبح الخليط السابق كريميًا.

ضيفي البيضة واخلطي جيدًا، وضعي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتماسك العجينة.

شكلي العجينة إلى كرات صغيرة واضغطي عليها بلطف لتصبح مسطحة.

واخبزيها لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

يمكن تخزين البسكوبت بطريقة وضعه في علبه محكمة الغلق بعد أن يبرد تماما ونضع عليه منشفه نظيفة.

حضري بسكويت جوز الهند في منزلك بسهولة، واستمتعي بمذاقه المقرمش والرائع مع العائلة والأصدقاء. هذه الوصفة الاقتصادية ستوفر لكِ الوقت والمال دون أن تضحي بالجودة والطعم.