بسكويت الشوكولاتة بأقل تكلفة وأبسط الخطوات: طريقة تحضيره لأطفالك في البيت

هل تبحثين عن بسكويت الشوكولاتة اللذيذ والاقتصادي؟ نقدم لكِ طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة بأقل التكاليف وبخطوات سهلة جدًا، مما يجعله الخيار المثالي لتحضيره لأطفالك في المنزل. هذا البسكويت الخفيف سيحبونه، كما أنه يوفر لكِ مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

كتب محمد سعد – يعد بسكويت الشوكولاتة من أنواع البسكويت المميز الذي يعشقه الجميع سواء الأطفال أو الكبار حيث يتم تناوله مع الشاي أو القهوة في الصباح أو المساء وسوف تستمتع بمذاق رائع ومميز، يتم استخدام أبسط المكونات المتوفرة لديكم لعمل هذا البسكويت وتقديمه للأطفال والجميع والاستمتاع بمذاق رائع افضل من الجاهز بكثير حيث يتم تحضيره بتكلفة أقل ومكونات بسيطة جداً تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. مكونات بسكويت الشوكولاتة بمكونات بسيطة سوف تقدمي لعائلتك بسكويت الشوكولاتة المميز الغني بطعم وكريمة الشوكولاتة اللذيذة وذلك من خلال الآتي:- 2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 بيضة.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

رشة من الملح.

نصف كوب شوكولاتة سائلة. خطوات التحضير لتحضير بسكويت الشوكولاتة اللذيذ يجب إتباع جميع خطوات التحضير خطوة بخطوة للحصول على أفضل نتيجة وذلك من خلال الآتي:- احضري بولة عميقة نضيف الزبدة والسكر ونخفق جيداً حتى يصبح القوام ناعم وكريمي.

نضيف البيض والفانيليا وإعادة الخفق مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

قومي بإضافة الدقيق والكاكاو ثم البيكنج بودر ونقلب جيداً إلى أن تختلط كافة المكونات ونحصل على عجينة ناعمة وطرية.

ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك جيداً.

يتم تشكيل العجينة أشكالا حسب الرغبة ثم توضع في صينية مبطنة بورق الزبدة.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تمام النضج.

بعد ذلك، تخرج البسكويت من الفرن ثم يترك لكي يبرد تماماً ويتم اضافة صوص الشوكولاتة على الوجه.

ثم يقدم مع الشاي أو القهوة والاستمتاع بمذاق رائع جداً غني بطعم الشوكولاتة اللذيذة. طريقة عمل بسكويت بسكريم 2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

ربع كوب كاكاو.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ملح.

كريم شوكولاتة. طريقة التحضير في وعاء كبير، قومي بخلط الزبدة مع السكر حتى تصبح ناعمة وكريمية، وأضيفي البيضة والفانيليا وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، امزجي الدقيق مع البيكنج بودر، الكاكاو والملح، ثم نضع خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة مع الاستمرار في الخلط حتى تتشكل عجينة متماسكة.

غطي العجينة بكيس بلاستيك واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم افردي العجينة وقطعي العجينة إلى أي شكل تفضلين.

ضعي قطع البسكويت على صينية فرن مغطاة بورق الزبدة، واخبزي البسكويت في الفرن حتى يصبح لونه ذهبياً فاتحاً.

استمتعي بتحضير بسكويت الشوكولاتة اللذيذ في منزلك بأقل التكاليف، وكوني على يقين بأن أطفالك سيعشقونه ويطلبون المزيد.