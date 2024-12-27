بسكويت البرتقال: طريقة تحضيره في البيت ببيضة واحدة وفي 10 دقائق فقط

إذا كنتِ تبحثين عن بسكويت البرتقال سريع ولذيذ، نقدم لكِ طريقة بسيطة لتحضيره في المنزل باستخدام بيضة واحدة فقط وفي 10 دقائق! هذه الوصفة توفر لكِ مذاقًا رائعًا ومنعشًا من البرتقال، مع سهولة التحضير وعدم الحاجة لوقت طويل أو مكونات معقدة.
كتب محمد سعد – تبحث الكثير من ربات المنزل على كيفية عمل بسكويت بنكهة البرتقال في المنزل والحصول على بسكويت هش ومقرمش صحي، حيث أن مكونات بسكويت البرتقال اقتصادية غير مكلفة حيث يتم تحضير الوصفة في أسرع وقت والحصول على كمية وفيرة عن طريق بعض المكونات البسيطة جدا، ولذلك سوف نقوم بعرض قائمة أهم المكونات المطلوبة لعمل بسكويت البرتقال بكل سهولة وتقديمه مع الشاي والاستمتاع بمذاق مميز لذا تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
مكونات بسكويت البرتقال
يوجد بعض المكونات البسيطة الواجب توافرها من أجل تحضير وصفة بسكويت البرتقال بكل سهولة وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:-
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- 2 بيضة.
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- كوب ونصف من السمن.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة من الفانيليا بالبرتقال.
- رشة من الملح.
- ربع كوب من عصير البرتقال الطازج.
طريقة التحضير
يجب إتباع خطوات عمل بسكويت البرتقال خطوة بخطوة للحصول على أفضل نتيجة وذلك من خلال الآتي:-
- قومي بخفق الزبدة والسكر جيدا حتى يصبح القوام كريمي نضيف البيض والفانيليا وإعادة الخفق مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات.
- نضيف عصير البرتقال مع إعادة الخفق جيداً.
- ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيدا مع بعضها البعض إلى أن تتجانس ونحصل على عجينة متماسكة يتم عجنها جيداً ثم نتركها عشر دقائق حتى ترتاح.
- بعد ذلك، قومي بتشكيل العجينة على شكل كرات دائرية أو أشكال حسب الرغبة حيث ترص في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- بعد ذلك تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.
- ثم يخرج البسكويت من الفرن حيث يترك لكي يبرد قليلا ويتم تقديم البسكويت مع الشاي وسوف تستمتع بطعم البسكويت المقرمش ونكهة البرتقال المميزة.
- من اهم الملاحظات التي يجب الأخذ بها، أولا القيام بنخل الدقبق جيدا قبل الاستخدام حتى نتخلص من اي تكتلات.
- كما يجب أن تكون المكونات السائلة بدرجة حرارة المطبخ، بالإضافة إلى بعد التسوية يجب تركه يبرد تماما قبل تحريكة من الصاج حتى لا يتفتت.
حضري بسكويت البرتقال في دقائق قليلة، واستمتعي بمذاقه الفريد الذي سيعجبكِ أنتِ وأطفالك. الوصفة سريعة وبسيطة، وتناسب جميع الأوقات.
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