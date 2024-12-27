بسكويت البرتقال: طريقة تحضيره في البيت ببيضة واحدة وفي 10 دقائق فقط

كتب محمد سعد – تبحث الكثير من ربات المنزل على كيفية عمل بسكويت بنكهة البرتقال في المنزل والحصول على بسكويت هش ومقرمش صحي، حيث أن مكونات بسكويت البرتقال اقتصادية غير مكلفة حيث يتم تحضير الوصفة في أسرع وقت والحصول على كمية وفيرة عن طريق بعض المكونات البسيطة جدا، ولذلك سوف نقوم بعرض قائمة أهم المكونات المطلوبة لعمل بسكويت البرتقال بكل سهولة وتقديمه مع الشاي والاستمتاع بمذاق مميز لذا تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

مكونات بسكويت البرتقال

يوجد بعض المكونات البسيطة الواجب توافرها من أجل تحضير وصفة بسكويت البرتقال بكل سهولة وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:-

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

2 بيضة.

كوب ونصف من السكر البودرة.

كوب ونصف من السمن.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا بالبرتقال.

رشة من الملح.

ربع كوب من عصير البرتقال الطازج.

طريقة التحضير

يجب إتباع خطوات عمل بسكويت البرتقال خطوة بخطوة للحصول على أفضل نتيجة وذلك من خلال الآتي:-