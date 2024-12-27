موعد صرف دعم المواشي 1446 وكيفية تسجيل الدخول إلى بوابة ريف للأسر المنتجة

تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية لدعم الأسر المنتجة والمستفيدين من دعم المواشي ضمن برنامج ريف. في هذا المقال، نقدم لك موعد صرف دعم المواشي لعام 1446، بالإضافة إلى خطوات تسجيل الدخول إلى بوابة ريف لتسهيل وصول الأسر المنتجة إلى الدعم الحكومي.

كتب محمد سعد – وزارة الزراعة أوضحت عن دعم ريف الشهري، للعاملين بالقطاع الزراعي، هذا البرنامج يهدف إلى توفير بيئة مناسبة وتربية صحية، وبناءً على ذلك تضخم الإنتاج الزراعي والاستثمار بالسعودية، ولذلك وضعت موعد ثابت لصرف دعم المواشي، يمكن للمزارعين الاستفادة من الدعم الريفي السعودي إلكترونياً، وخطوات تغيير كلمة المرور، والشروط المحددة للتسجيل على الدعم الريفي، وأهم المنتجات المدعومة في منصة ريف، نقوم بشرح كيفية الاستعلام عن أهلية ريف.

موعد صرف دعم المواشي 1446

برنامج ريف يدعم المزارعين الصغار مدة لا تزيد عامين، يتم نزول الدعم الريفي اليوم الأول من كل شهر ميلادي ويستمر الصرف حتى اليوم العاشر، ولمن يتم تقديم الصرف أو تأخيره إذا صادف عطلة رسمية بالسعودية، ولذلك سوف يتم نزل دعم ريف يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

كيف اسجل في دعم ريف 1446؟

للراغبين في التسجيل في ريف، أتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول على منصة ريف الإلكترونية. يجب تسجيل الدخول. إضافة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق. سوف يتم ارسال رسالة تفعيل الحساب البنكي للمتقدم. يجب تحديد البرامج التي يرغب بها المتقدم، ولا تتجاوز ال 3 برامج. يجب الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

كيفية تغيير كلمة المرور؟

يمكن للمستفيدين تغيير كلمة السر الخاصة ببرنامج ريف، وهذا بإتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول على رابط ريف. إدخال رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال ورمز التحقق. النقر على رقم التقديم. ثم إضافة كلمة المرور الجديدة. النقر على كلمة إرسال. قم بتعديل كلمة السر.

شروط التسجيل في دعم ريف

يجب على المتقدم توافر الشروط اللازمة للحصول على دعم ريف، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً. عدم تملك أي وظيفة ثابتة. لا يتجاوز الدخل الشهري عن 6 آلاف ريال. أن يكون العمل في نطاق المناطق المدعومة. المتقدم يكون لديه شهادة عمل حر يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي فعال.

المنتجات المدعومة في منصة ريف

وزارة البيئة والمياه والزراعة حددت بعض المنتجات الزراعية المدعومة من الدعم الريفي، وهي كالأتي:

المواشي. الورود. الأسماك. البن العربي. العسل النحل. المحاصيل البعلية. الفواكه الاستوائية.

الاستعلام عن دعم ريف

وزارة البيئة والمياه والزراعة أوضحت إمكانية الاستعلام عن الدعم الريفي، وهذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط ريف. إضافة رقم الهوية أو السجل التجاري. ثم إدخال كلمة السر والرمز المرئي. إضافة البيانات الشخصية المطلوبة. النقر على تسجيل الدخول. ثم تحديد اختيار الأهلية. سوف يتم عرض حالة الأهلية للمستعلم إذا كان مؤهل أم لا.

مع الدعم المتواصل من بوابة ريف، يمكن للأسر المنتجة الاستفادة من دعم المواشي والمساعدات المقدمة لتحسين إنتاجها الزراعي والحيواني. تأكد من متابعة مواعيد الصرف والتسجيل في البوابة للحصول على المساعدة المطلوبة.