قرض شخصي حتى 300 ألف ريال: استلمه بإيداع فوري في حسابك دون كفيل أو تحويل الراتب

هل تحتاج إلى قرض شخصي سريع؟ يمكنك الآن الحصول على قرض حتى 300 ألف ريال سعودي، مع إيداع فوري في حسابك دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل الراتب. هذا العرض المميز يمنحك مرونة كبيرة في تلبية احتياجاتك المالية بأقل الشروط وأسرع الإجراءات.

كتب محمد سعد – تمويل كاش وفورى حتى 300 ألف ريال سعودي بإيداع سريع في حسابك لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية، هذا المنتج التمويلي الميسر مقدم من شركة البيت الأهلي للتمويل للأفراد من العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً في المملكة، جميع الإجراءات والتعاملات الخاصة بهذا المنتج التمويلي تتم بصورة سريعة وسهلة وذلك من أجل التيسير علي العميل للحصول على جميع المبالغ المالية التى يحتاج إليها. شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة تعتبر شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الجهات التمويلية التى تخصصت في توفير منتجات تمويلية تنافسية ومتنوعة تغطى الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء من كافة الجنسيات، كما توفر الشركة من خلال تلك العروض التمويلية العديد من خطط السداد المرنة والمريحة والتى تناسب الدخل الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية. تمويل شركة البيت الأهلي.. تعرف على المميزات تمويل شخصي فورى متوافق ومطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

لا يتطلب من العميل وجود كفيل أو ضامن عند التقدم بالطلب.

أيضاً لا يتطلب من العميل تحويل راتبه الشهري عند التقدم بالطلب.

التسوية المبكرة لمبلغ التمويل نظام متاح لدى شركة البيت الأهلي للتمويل لجميع العملاء المستفيدين من هذا المنتج التمويلي.

أقصى قيمة للمبالغ المالية التى توفرها الشركة من خلال هذا المنتج التمويلي الميسر هى 300 ألف ريال سعودي.

يستطيع العميل سداد مبلغ التمويل من خلال دفعات شهرية تصل مدتها حتي 60 شهر.

الأفراد العاملين لحسابهم في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي بدون كفيل ضامن وبدون تحويل الراتب. شروط تمويل شركة البيت الأهلي.. تعرف عليها يشمل منتج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل المواطنين السعوديين وغير السعوديين أيضاً في المملكة.

أقل عمر للعميل عند التقدم بالطلب هو 21 سنة.

يشترط أن يكون أقصى عمر للعميل عند سداد أخر دفعة شهرية هو 60 سنة.

يجب ان يكون أقل دخل شهري للعميل السعودي المتقدم بالطلب هو 4000 ريال سعودي للإستفادة من منتج التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل.

أما إذا كان العميل من غير السعوديين يشترط أن يكون أقل دخل شهري للعميل عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي للأفراد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب هو 5000 ريال سعودي.

للسعودى وغير السعودى يشترط أن يكون أقل مدة خدمة في وظيفة القطاعات الحكومية هى شهر واحد فقط عند التقدم بالطلب.

أما إذا كان العميل من العاملين في القطاع شبة الحكومي يشترط أن يكون أقل مدة خدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر فقط عند التقدم بالطلب.

أقل مدة خدمة في وظيفة القطاعات الخاصة في المملكة العربية السعودية وذلك للعميل السعودي وغير السعودى أيضاً هو 6 أشهر للاستفادة من هذا المنتج التمويلي الميسر من شركة البيت الأهلي للتمويل.

لا تفوت فرصة الحصول على القرض الشخصي في وقت قياسي وبشروط ميسرة، حيث يتم الإيداع في حسابك فور الموافقة دون الحاجة للكفيل أو تحويل الراتب.