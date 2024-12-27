وزارة الموارد البشرية تكشف موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2025 وخطوات الاستعلام

كتب محمد سعد – يترقب مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور نزول راتب شهر يناير القادم والحصول على الدعم الذي يعد من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير احتياجاتهم إلي جانب الاهتمام بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية لكافة أفراد الأسرة حيث يوجه هذا الدعم للأسر متوسطة ومحدودة الدخل ومن خلال هذا المقال سنوضح موعد نزول راتب الدعم لشهر يناير وكيفية الاستعلام عن الدعم.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد حددت اليوم الأول من كل شهر ميلادي ليكون موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين ويمكن تغيير الموعد بالتقديم أو التأخير لمدة يوم إذا كان اليوم المحدد للصرف إجازة رسمية في البنوك كما أعلنت الوزارة عن نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور القادم يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 الموافق 1 رجب 1446بدون تغيير في الموعد حيث تبدأ عمليات نزول الرواتب منذ الساعات الأولي من يوم الأربعاء ويستمر حتي نهاية اليوم وحصول كل مستفيد على الدعم المقدم إليه.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن ظهور نتائج الأهلية لدفعة 37 من الضمان الاجتماعي المطور حيث يمكن للمستفيدين والمتقدمين على الدعم الاستعلام من خلال النقاط التالية:

التوجه إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.

من قائمة الخدمات قم بالضغط على الضمان الاجتماعي المطور.

أدخل بيانات تسجيل الدخول.

قم بالضغط على زر استعلام نتائج الأهلية.

أدخل البيانات المطلوبة وفي النهاية قم بالضغط على زر استعلام.

خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية

في حال ظهور نتائج الأهلية غير مستحق ذكرت الوزارة أنه يمكن للمستفيد الاعتراض على نتائج الأهلية من خلال تقديم اعتراض إلكتروني من خلال النقاط التالية:

الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية.

الضغط على الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

يتم الضغط على نتائج الأهلية.

من القائمة يتم الضغط على اعتراض نتائج الأهلية.

إدخال البيانات المطلوبة.

تحديد أسباب الاعتراض.

رفع المستندات التي تؤكد صحة الاعتراض المقدم.

الضغط على زر تقديم الطلب.

حقيقة وجود دعم إضافي جديد للمستحقين في بداية 2025

انتشرت بعد الأخبار التي تزعم بوجد دعم إضافي جديد بقيمة 500 ريال سعودي مقدمة للمستفيدين وذلك بدءاً من العام القادم ولكن سرعان ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم صحة الأخبار المتداولة وأنه في حال صدور أي أوامر جديدة سيتم إعلانها من خلال المواقع الرسمية للوزارة ودعت المستفيدين إلي عدم تصديق الأخبار الغير معلنة من جهات غير معروفة.