سعر هاتف Galaxy S24 Ultra في السعودية وأبرز المواصفات التي تجعله الخيار المثالي

كتب محمد سعد – كم سعر Galaxy S24 Ultraفي المملكة العربية السعودية وما هي أهم مواصفات الجوال الداخلية؟ حيث قامت شركة سامسونج بالإعلان عن إطلاق هواتفها في الخليج العربي وحقق هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا نجاح كبير نظرًا لأنه يحتوي على إمكانيات عالية تظهر من خلال دقة الكاميرا والمساحة الداخلية التي تصل إلى 1 تيرا بايت في أحد الإصدارات، وإليك تفاصيل سعر ومواصفات سامسونج اس 24 الترا في السعودية.

يختلف سعر الجوال بحسب المساحة الداخلية حيث قامت الشركة بطرح أكثر من إصدار بمساحة داخلية مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين، وأما عن تفاصيل كم سعر Galaxy S24 Ultra فهو كما يلي:

سعر سامسونج جالكسي اس 24 الترا مساحة 1 تيرا بايت و12 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية في السعودية هو 5738 ريال سعودي في مكتبة جرير والسعر غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

أما إصدار سامسونح جالكسي اس 24 الترا بمساحة 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام فهو 3694 ريال سعودي غير شاملة الضريبة المضافة والجوال متوفر في مكتبة جرير بهدايا وخصومات رائعة.

أما سعر الجوال بإصدار 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام فهو 3477 ريال سعودي ولا يشمل هذا السعر ضريبة القيمة المضافة.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 ألترا

على الرغم من وجود إصدارات عديدة من الهاتف إلا أنها تختلف في المساحة الداخلية، وأما مواصفات الجوال العامة فهو كما يلي:

مقاس الشاشة للجوال 6.8 بوصة.

دقة الكاميرا الخلفية 200 ميجا بيكسل وأخرى بمساحة 50 ميجا بيكسل والثالثة بدقة 10 ميجا بيكسل والكاميرا الرابعة بدقة 12 ميجا بيكسل.

كاميرا أمامية دقتها 12 ميجا بيكسل.

معالج ثماني النواة.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

هاتف من الهواتف الذكية المتميزة الذي يدعم نظام التشغيل أندرويد 14.

الجهاز يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس.

من الجوالات التي تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

يدعم البصمة.

وتقنية التوصيل المعتمدة في الجوال هي الواي فاي والبلوتوث ويدعم الجهاز شريحة اتصال نانو وهو ثنائي الشريحة ويدعم الشريحة الإلكترونية أيضًا والجوال متوفر بأكثر من لون عصري بحيث يلبي رغبات وأذواق المستخدمين ومن بينها اللون البرتقالي واللون الرمادي والأسود والبنفسجي واللون الأصفر والأزرق.