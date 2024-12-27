مواصفات وسعر هاتف آيفون 16 برو ماكس بجميع إصداراته وأبرز المزايا

يعد آيفون 16 برو ماكس من أبل أحد أبرز الهواتف الذكية في فئته، ويأتي مع مجموعة من المواصفات المميزة التي توفر للمستخدمين أداءً استثنائيًا وتجربة استخدام مبتكرة. في هذا المقال، سنتعرف على مواصفات هاتف آيفون 16 برو ماكس بمختلف إصداراته، بالإضافة إلى سعره في الأسواق العربية والعالمية.

كتب محمد سعد – نجحت شركة أبل في إطلاق هواتفها بالأسواق المحلية والعالمية، وقدمت هواتف الآيفون المتميزة ومنها ابل آيفون 16 برو ماكس الذي نجح في لفت أنظار المستخدمين في كل مكان إليه، ويمكن شراء الجوال من خلال الوكلاء المعتمدين أو الموزعين في مختلف البلدان العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية، إذ يمكن شراء أيفون 16 من خلال مكتبة جرير التي تطرح كافة إصداراته للعملاء من خلال الفروع.

مواصفات ابل آيفون 16 برو ماكس

إذا حصلت على هاتف ابل آيفون 16 برو ماكس فستجد به العديد من المزايا والمواصفات القياسية، إذ حرصت الشركة على استخدام الحلول التقنية التي تواكب ما يتطلع إليه العصر الحالي والمستخدمين، وأما عن دليل مواصفاته فهو كما يلي:

الهاتف متاح في الأسواق بأكثر من إصدار بمساحة داخلية مختلفة وهي 1 تيرا بايت والإصدار الثاني بمساحة 512 جيجا بايت وإصدار بمساحة داخلية 256 جيجا بايت.

ويمتاز الآيفون بوجه عام بدقة الكاميرا العالية وخصوصًا إصدار آيفون 16 برو ماكس الذي يدعم كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل، والخلفية الثلاثية بدقة 48 ميجا بيكسل والثانية 48 ميجا بيكسل والثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل.

قدمت الشركة هذا الإصدار بنظام تشغيل آي أو إس 18.

يدعم الجيل الخامس.

شريحة اتصال من نوع نانو ويدعم الشريحة الإلكترونية أيضًا.

نوع شريحة المعالج هي أبل آيه 18 برو.

البطارية من نوع ليثيوم أيون لي أيون.

من الهواتف الذكية التي تدعم الشحن السلكي واللاسلكي.

يحتوي الجوال على بصمة الوجه ويدعم نظام تحديد المواقع.

من الهواتف الحديثة التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

من الأجهزة التي تقاوم الغباء والماء والرذاذ.

ألوان هاتف ابل آيفون 16 برو ماكس

تم تصميم الهاتف بحيث يلفت الأنظار سواء من خلال التصميم الخارجي العصري أو من خلال ألوانه المتميزة والرائعة ويتوافر الجوال باللون التيتانيوم الأسود والتيتانيون الطبيعي بالإضافة إلى الأبيض والتيتانيوم الصحراوي أيضًا ويمكن طلبه من خلال مكتبة جرير في السعودية.

سعر iPhone 16 Pro Max في جرير

إذا حصلت على إصدار 1 تيرا بايت من iPhone 16 Pro Max فإن سعره سيكون 6694 ريال سعودي ويضاف له ضريبة القيمة المضافة، كما أن إصدار 512 جيجا بايت بسعره في جرير 5825 ريال سعودي بينما إصدار 256 جيجا بايت سعره 4955 ريال سعودي.