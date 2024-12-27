شروط ومتطلبات تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 1446 وكيفية التقديم

يعد تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية أحد البرامج التمويلية الرائدة التي تهدف إلى دعم الشباب السعودي في بداية حياتهم الزوجية. إذا كنت تفكر في التقدم للحصول على تمويل الزواج، فمن المهم أن تعرف الشروط والمتطلبات التي وضعها البنك للحصول على الدعم المالي الميسر. في هذا المقال، نقدم لك جميع التفاصيل المتعلقة بالتقديم على تمويل الزواج لعام 1446.

كتب محمد سعد – الحكومة السعودية أوضحت عن إمكانية الحصول على قرض للشباب المقبلين على الزواج من بنك التنمية الاجتماعية السعودي، ولذلك المواطنين بحاجة بحاجة لمعرفة التقديم على قرض الزواج، تمويل الزواج يعتبر من ضمن المبادرات الحكومية لتعمل على تعزيز الاستقرار الأسري، هذا البرنامج يعتبر جزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والشروط المطلوبة للتقديم على القرض، والوثائق اللازمة للتقديم، وقيمة القرض المقدم.

رابط تقديم قرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية أطلق تمويل الزواج لدعم الشباب السعودي على الزواج، ولذلك نعرض خطوات التقديم على قرض الزواج، وهذا بإتباع الآتي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية. يجب اضافة رقم الهوية الوطنية والعنوان الوطني. إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل. النقر على كلمة التقديم. يتم مراجعة الطلب من خلال الجهات المختصة، سوف يتم إرسال رسالة سواء بالقبول أو الرفض.

أهم شروط قرض الزواج

حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من شروط الحصول على قرض الزواج، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

علي العميل أن يمتلك الجنسية السعودية. يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة بالسعودية. لا يقل عمر العميل عن 18 عاماً، ولا يتجاوز سن الـ 70. يجب أن يكون الدخل الشهري للعميل 12.500 ريال. على العميل أن ألا يكون مر على الزواج أكثر من سنتين. الكفيل فا يزيد عن 50 عاماً. على أن تكون الزوجة مسجلة في سجل الأسرة. يجب تقديم عقد الزواج. أن يكون هذا الزواج هو الأول للمتقدم، إلا إذا كان الزواج الثاني بعد وفاة الزوجة الأولى. عدم وجود قروض سابقة للزواج من قبل.

الأوراق المطلوبة لقرض الزواج

يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على القرض توافر المستندات والأوراق لاستكمال طلب التمويل، هذه المستندات كالآتي:

تقديم صورة من الهوية الوطنية، العنوان الوطني المسجل. إضافة رقم الهاتف الجوال المسجل على منصة أبشر. تقديم صورة من عقد النكاح. إحضار سجل الأسرة الذي يحتوي على اسم الزوجة. تقديم شهادة رسمية تثبت الدخل الشهري، ويلزم توقيع جهة العمل. شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوجة.

قيمة التمويل

بنك التنمية الاجتماعية أوضحت على أن يمكن الحصول على التمويل فيما يتراوح من 18 ألف ريال حتى 60 ألف ريال

قرض الزواج

على أن يكون قيمة التمويل من 18 ألف ريال حتى 60 ألف ريال. المدة الزمنية للقرض 3-5 سنوات. من المؤكد أن الفائدة 2% سنوياً. يبدأ الدفع الشهري للعميل بعد 6 شهور من استلام القرض. لا يوجد أي رسوم تسجيل أو إدارة.

يساهم تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية في دعم الشباب السعودي، مما يساعدهم على تخطي التحديات المالية في بداية حياتهم الزوجية. تأكد من استيفاء الشروط و المتطلبات للحصول على التمويل بسهولة.