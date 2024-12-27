شروط تمويل السيارات الراجحي وكيفية التقديم على التمويل التأجيري للمركبات

كتب محمد سعد – يعمل بنك الراجحي بصدد تقديم كافة الخدمات للعملاء والتي من بينها تحديد شروط تمويل السيارات الراجحي وما يحتاج إليه التمويل التأجيري للسيارات من أليه معينة، حيث يقوم البنك في هذا الصدد بتقديم خدمات السيارات بالإضافة إلى الخدمات المصرفية من سحب الأموال والإيداع لكافة العملات، فضلا عن إمكانية صرف الشيكات وتحويل الأموال إلى البلاد الأخرى وغيرها من خدمات التمويل الشخصي والعقاري.

شروط تمويل السيارات الراجحي

أشار بنك الراجحي في صدد الإعلان عن خدمة التمويل التأجيري للسيارات إلى شروط تمويل السيارات الراجحي، والتي تتعلق بكل من السن والدخل الشهري للعميل، مع ضرورة توافر المستندات المطلوبة على الوجه التالي:

يجب أن لا يقل العميل الراغب في تمويل السيارة عن عن 18 عام.

كون دخل العميل لا يقل عن 1600 ريال سعودي بصورة شهرية.

ومن ثم وجود العميل على راس العمل لمدة لا تقل عن 6 اشهر.

توافر مع العميل بطاقة وطنية سارية ورخصة قيادة سارية.

وجود شهادة تعريف بالراتب.

وجود كشف بنكي للعميل يتضمن المعاملات المصرفية التي قام بها خلال 3 شهور سابقة على طلب التمويل.

إجراءات الحصول على تمويل تأجيري للسيارات الراجحي

أوضح المصرف الخطوات التي تمكن العميل من الاستفادة من خدمة التمويل التأجيري للسيارات والمتمثلة في ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي في الخطوة الأولى للحصول على الخدمة.

الضغط على أيقونة حلول التمويل للأفراد واختيار تمويل السيارات.

الدخول في أيقونة تقديم طلب التمويل والعمل على تعبئة كافة البيانات المطلوبة.

تعبئة استمارة التسجيل بالبيانات الصحيحة قبل الضغط على إرسال الطلب.

مميزات منتج إجارة السيارات

يعمل الراجحي على تقديم مميزات لكافة ما يقوم به من خدمات، ومن مميزات خدمة إجارة السيارات العديد من البنود ومنها الموافقة السريعة على التمويل الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكون التمويل يكون وفقا إلى فترة تمويل مرنة تتراوح ما بين 12 إلى 60 شهر مع عدم وجود رسوم خفية يلتزم بها العميل، كما أن من المميزات أيضا قيام البنك بتغطية التامين الشامل طوال فترة الإجارة مع وجود معدلات ربح تنافسية وتوفير عدد من خيارات التمويل يكون منها خيار يتميز بعدم وجود دفعة أولى.