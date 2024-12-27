منتخب عمان يحقق مفاجأة كبيرة ويخطف بطاقة التأهل من أمام الإمارات في خليجي 26

كتب محمد سعد – حقق المنتخب العماني بطاقة التأهل على حساب نظيره الإماراتي، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس خليجي 26، وأضاعوا منتخب الإمارات فرصة التأهل الرسمي بسبب عدم استغلال الفرص امام العماني.

تشكيل منتخب الإمارات الرسمي لمباراة عمان

في حراسة المرمي خالد عيسي

في خط الدفاع : خالد الظنحاني – خليفة الحمادي – محمد العطاس – ماركوس ميلوني

في خط الوسط : ماكينزي هانت – يحيى نادر – فابيو ليما

في خط الهجوم حارب عبد الله – يحيى الغساني- برونو.

فيما جاء تشكيل عمان كالتالي:

في حراسة المرمي إبراهيم المخيني

في خط الدفاع : محمد المسلمي، أحمد الخميسي، على البوسعيدي، أمجد الحارثي

في خط الوسط : حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي –

في خط الهجوم عصام الصبحي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري

تفاصيل مباراة العمان لمباراة والإمارات

استحواذ منتخب الإمارات على مجريات الشوط الأول بتنفيذ العديد من الهجمات من أجل فك طلاسم دفاعات العماني وتسجيل هدف التقدم.

وسجل يحيي الغساني لاعب المنتخب الإماراتي الهدف الأول بصناعه خالد في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي على العماني بهدف دون رد.

في الشوط الثاني ضغط منتخب العماني على دفاعات المنتخب الإماراتي بهدف تسجيل الهدف الأول والتعادل.

وعادل عبد الرحمن المشيفري لاعب منتخب عمان الهدف الأول في شباك الإمارات في الدقيقة 79 بصناعه المنذر.

ليحصل المنتخب الإماراتي الفرصة الأخيره قبل نهاية المباراة حيث حصل على ركلة جزاء من خلال للاعب فابيو دي ليما لاعب منتخب الكويت في الدقيقة 95.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

بهذه النتيجة، رفع منتخب العماني رصيدة عند النقطة الخامسة محتلا صدارة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 5 نقاط، وتوقف رصيد الإماراتي عند النقطة 2 محتلا المركز الثالث.