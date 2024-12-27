أداء رجولي للمنتخب الكويتي… الأزرق يتأهل إلى نصف نهائي كأس خليجي 26

كتب محمد سعد – حسم التعادل الإيجابي بين الكويت وقطر بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 26 ، وخطف الأزرق بطاقة التأهل من أمام بطل أسيا المنتخب العنابي للتأهل لدور نصف نهائي كأس خليج.

تشكيل الكويت الرسمي

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

خط الدفاع: العنزي، الهاجري، إبراهيم، غنام

خط الوسط: الظفيري، العنزي، خلف، ماجد، دحام

خط الهجوم: يوسف ناصر.

تشكيل منتخب قطر الرسمي لمباراة الكويت في بطولة كأس خليجي

حراسة المرمى: صلاح زكريا

خط الدفاع: آل هاشمي آل حسين، طارق سلمان، لوكاس مينديز

خط الوسط: جابر جاسم، مصطفى مشعل، يوسف عبدالرازق، همام الأمين أحمد

خط الهجوم: المعز علي، أحمد الراوي، أكرم عفيف

تفاصيل مباراة الكويت وقطر في كأس خليجي

إلغي حكم مصطفي غربال الجزائري هدفًا يوسف عبد الرازق لصالح منتخب قطر بداعي عرقلة مدافع الكويت خلال أحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين قطر والكويت بهدف لكل فريق.

في بداية الشوط الثاني ضغط منتخب القطري على دفاعات الكويت لتسجيل هدف التقدم.

من ركلة حرة من خارج من منطقة الجزاء، نفذها المنتخب الكويتي من اللاعب محمد دحام لتسكن في الشباك القطري.

قبل نهاية المباراة أطلق محمد مونتاري لاعب منتخب قطر مفاجاة وسجل هدف التعادل في شباك الرشيدي، ليشعل المنتخب العنابي الثواني الأخيرة من المباراة.

ليطلق حكم المباراة مصطفي غربال نهاية اللقاء بتأهل المنتخب الكويتي على حساب قطر في دور المجموعات.

بهذه النتيجة ، رفع منتخب الكويت رصيده عند النقطة الخامسة محتلا المركز الثاني ، بينما منتخب قطر توقف رصيده عند النقطة الثانية في جدول ترتيب المجموعة ليحتل المركز الأخير.