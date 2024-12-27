رسمياً… المتأهلون من المجموعة الأولى في كأس خليجي زين 26

بعد سلسلة من المباريات المثيرة في كأس خليجي زين 26، تم الإعلان رسميًا عن المتأهلين من المجموعة الأولى. المنافسة كانت شديدة، حيث نجح عدد من المنتخبات في تحقيق نتائج مميزة وتأمين مقاعدها في الأدوار المتقدمة. في هذا المقال، نستعرض أسماء المنتخبات المتأهلة من المجموعة الأولى ونتائج المباريات التي حسمت التأهل.

كتب محمد سعد – انتهت منذ قليل الجولة الثالثة من المجموعة الأولي ، لتحديد هوية المتأهلين للدور القادم، وأسدل منذ قليل الستار على الثنائي المتأهلين لدور نصف النهائي في ختام الجولة الأخيرة من بطولة كأس خليجي 26.

المتأهلين من المجموعة الأولي لدور نصف نهائي كأس خليجي

تمكن المنتخب الكويتي خلال مباراة قطر من خطف بطاقة التأهل الرسمي لدور نصف نهائي كأس خليجي 26، بعدما انتهي وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين المنتخب الأزرق وقطر خلال ختام الجولة الأخيرة من بطولة كأس خليجي 26.

وسجل أهداف مباراة الكويت وقطر كالتالي:” افتتاح السجل التهديفي منتخب الكويت اللاعب محمد دحام من ركلة حرة ثابته من خارج منطقة الجزاءلتسكن في شباك المرمي ، بينما منتخب قطر سجل هدف التعادل اللاعب محمد مونتاري في الدقيقة 100.

لتنتهي المباراة بتأهل المنتخب الازرق لدور نصف نهائي كثاني المجموعة الأولي برصيد 5 نقاط ، بينما منتخب القطري ودع البطولة كارابع المجموعة برصيد نقطين.

الإمارات وعمان

فاجي المنتخب العماني نظيره الإماراتي من تحقيق التعادل في المباراة حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمع بينهما على استاد جابر مبارك الحمد الصباح في إطار الجولة الثالثة من البطولة كأس خليج.

وكان منتخب الإمارات ظهر بمستوي مميز خلال أحداث الشوط الأول وتقدم من خلال لعبه يحيي الغساني في الدقيقة 20 من عمر المباراة بصناعه خالد .

ليفاجاة المنتخب العماني الجميع ، من الضغط من أول دقائق الشوط الثاني وتسجيله الهدف التعادل في المرمي من خلال عبد الله المشيفري في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

ليتعادل منتخب عمان و قطر في نهاية اللقاء، لتصبح الأفضلية لصالح المنتخب العماني كأول المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف اللعب النظيف عن منتخب الكويت.

ليصبح منتخب العماني و الكويتي أول المتأهلين من المجموعة الأولي في إنتظار المتأهلين المجموعة الثانية لتحديد المواعيد الدور النصف النهائي