عروض جرير للجوالات والإلكترونيات في السعودية: أفضل التخفيضات والصفقات في Jarir Bookstore

تعد جرير من أبرز وجهات التسوق في المملكة العربية السعودية لعشاق الجوالات و الإلكترونيات، حيث تقدم عروضًا حصرية وخصومات مذهلة على مجموعة واسعة من الأجهزة التقنية. من الهواتف الذكية إلى الإلكترونيات الحديثة، توفر Jarir Bookstore أفضل الأسعار على المنتجات الأصلية التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

كتب محمد سعد – عروض جرير للجوالات والإلكترونيات متاحة في المملكة العربية السعودية بأقل الأسعار من jarir bookstore لفترة محدودة، وتضم العروض الجديدة المتاحة الآن أفضل الماركات للأجهزة الذكية، كما توفر مكتبة جرير العديد من التسهيلات للعملاء عند الشراء من الموقع أو من أحد الفروع، والعروض مستمرة حتى يوم 7 يناير 2025 على كافة الأجهزة المتاحة.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات في السعودية

يمكنكم من خلال جرير شراء كل إحتياجاتكم من الأجهزة مع إمكانية التقسيط، كما أنه متاح إستبدال الأجهزة المستعملة بأخرى جديدة حتى ثلاث أجهزة مع الحصول على خصم كبير لكل جهاز، ومتوفر تخفيضات خاصة على اسعار الجوالات، وأجهزة اللابتوب، والتابلت، بجانب الساعات الذكية، كما متاح هدايا مجانية على بعض الأجهزة المختارة.

عروض السعودية

جوال سامسونج جلاكسي s24 ultra سعة 512 جيجا مع رام 12 جيجا بسعر 4249 بدل من 5899 ريال سعودي، وهدية مجانية سماعة بقيمة 599 ريال سعودي.

جوال هواوي Pura 70 سعة 256 جيجا مع رام 12 جيجا بسعر 2149 بدل من 2999 ريال سعودي، بقسط شهري 100 ريال سعودي.

جوال تكنو pova 6 pro 5G سعة 256 جيجا مع رام 12 جيجا بسعر 679 بدل من 899 ريال سعودي، بخصم قدره 24%.

عروض جرير

متاح مختلف أنواع أجهزة الكومبيوتر اللوحي من التابلت والايباد لدى مكتبة جرير بأقل تكلفة:

تابلت شاومي باد SE واي فاي ذاكرة 256 جيجا بايت مع رام 8 جيجا بايت بسعر 699 بدل من 849 ريال سعودي.

تابلت لينوفو k11 الجيل الرابع ذاكرة 128 جيجا بايت مع رام 8 جيجا بايت بسعر 599 بدل من 999 ريال سعودي.

تابلت اونر باد X8a واي فاي ذاكرة 128 جيجا بايت مع رام 4 جيجا بايت بسعر 549 بدل من 799 ريال سعودي.

مكتبة جرير

عروض جرير للجوالات

تقدم مكتبة جرير أفضل سعر لأجهزة الجوال من الآيفون وأجهزة سامسونج جالاكسي، وهونر، وهواوي:

جوال ايفون 14 بلس ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 2799 بدل من 4699 ريال سعودي.

جوال جالاكسي زد فولد 6 ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 6499 بدل من 7299 ريال سعودي.

جوال هواوي بورا 70 برو ذاكرة 512 جيجا بايت بسعر 3099 بدل من 3999 ريال سعودي.

تخفيضات أسعار الساعات الذكية في جرير

سامسونج جالاكسي وتش FE مقاومة للماء بسعر 499 بدل من 799 ريال سعودي، وبقسط شهري 24 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي وتش 6 classic 47 مقاومة للماء بسعر 899 بدل من 1799 ريال سعودي، وبقسط شهري 42 ريال سعودي.

ابل وتش ULTRA 2 تدعم GPS بسعر 2599 بدل من 3599 ريال سعودي، وبقسط شهري 121 ريال سعودي.

تخفيضات jari bookstore

أقوى العروض توفرها لكم مكتبات جرير على أجهزة الكومبيوتر المحمول بكل أنواعه:

لابتوب اسوس زينبوك DUO ذاكرة ssd سعة 2 تيرا بايت مع رام 32 جيجا بايت بسعر 7399 بدل من 8499 ريال سعودي.

لابتوب هواوي ميتبوك E إنتل كور i7 ذاكرة رام 16 جيجا بايت بسعر 3799 بدل من 5499 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو ايدياباد slim 5 ذاكرة رام 16 جيجا بايت بشاشة اوليد مقاس 14 بوصة بسعر 3499 بدل من 4499 ريال سعودي.

خصومات جرير على الطابعات

طابعة بينكيو MX550 بخصم 33% بسعر 1199 بدل من 1799 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 56 ريال سعودي.

طابعة الكل في واحد اتش بي smart tank 670 بخصم 23% بسعر 689 بدل من 899 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 32 ريال سعودي.

طابعة الكل في واحد اتش بي deskJet Ink Advantage Ultra 4927 بخصم 20% بسعر 479 بدل من 599 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 23 ريال سعودي.

استمتع بأفضل العروض والتخفيضات على الجوالات و الإلكترونيات من جرير في السعودية، وكن دائمًا على اطلاع بأحدث التكنولوجيا بأسعار لا تقاوم.