طريقة عمل البطاطا المشوية بطعم ونكهة مختلفة بأسهل الخطوات وفوائدها الصحية

كتب محمد سعد – تعتبر البطاطا المشوية من الأطباق الشهيرة واللذيذة التي يعشقها الكثيرون حول العالم وتتميز هذه الوجبة بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة التي تناسب جميع الأذواق سواء كنت ترغب في تناولها كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي مع وجبتك الرئيسية، فإن البطاطا المشوية تضفي طعم غني ومميز بفضل قوامها الطري، ومن خلال مقالنا سوف نوضح طريقة سهلة لتحضير البطاطا المشوية.

طريقة عمل البطاطا المشوية

يمكن عمل البطاطا المشويه بطريقة مختلفة ولذيذه، حيث تحتوي البطاطا علي طعم لذيذ ومختلف، ومن خلال مقالنا سوف نوضح افضل طريقة لعمل البطاطا المشويه كالتالي:

لتحضير البطاطا المشوية، ستحتاج إلى مجموعة بسيطة من المكونات المتوفرة في كل مطبخ، وهي البطاطا، زيت الزيتون، التوابل، والأعشاب الطازجة أو الجبن اختاري حبات البطاطا متوسطة الحجم وتأكدي من غسلها جيدا للتخلص من أي أوساخ يفضل استخدام فرشاة لتنظيف القشرة إذا كنت تفضلين تناولها. يمكن ترك البطاطا كاملة إذا كنت ترغبين في تقديمها كوجبة فردية، أو يمكنك تقطيعها إلى شرائح أو مكعبات حسب الرغبة. في وعاء كبير، ضعي البطاطا وأضيفي زيت الزيتون بكميات كافية لتغطيها بالكامل ثم أضيفي التوابل المفضلة لديك، مثل الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم البودرة، وأعشاب مثل إكليل الجبل أو الزعتر. سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. ضعي البطاطا في صينية مغطاة بورق زبدة أو مباشرة على رف الفرن للحصول على قرمشة إضافية. اخبزيها لمدة تتراوح بين 30-40 دقيقة مع التقليب في منتصف الوقت. قدمي البطاطا المشوية ساخنة مع صلصة الزبادي أو الكاتشب أو أي صلصة تفضلينها. يمكنك أيضاً إضافة جبن مبشور أو بقدونس طازج للتزيين.

فوائد البطاطا المشويه