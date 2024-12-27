حلى للدايت: وصفة كيك بدون دقيق سهلة وسريعة وصحية

كتب محمد سعد – إليك وصفة كيك بدون دقيق سهلة وسريعة وصحية أيضًا لمن يتبع حمية لفقدان الوزن السريع، وتحتوي هذه الكيك على العديد من المكونات الصحية وسعرات حرارية قليلة بالإضافة إلى أن بها فيتامينات ومعادن متنوعة، ويمكن إعدادها في نصف ساعة كما نستطيع مضاعفة المقادير المذكورة إذا كان عدد أفراد الأسرة يزيد عن 4 أفراد، وسنذكر بالتفصيل ما هي طريقة عمل الكيكة بدون دقيق.

وصفة كيك بدون دقيق سهلة

تحتاج وصفة الكيك الصحية إلى توفير مجموعة متنوعة من المكونات فحتى تحصلين على وصفة كيك بدون دقيق سهلة وناجحة لا بد من توفير التالي:

كيلو من البطاطا المشوية أو يمكن سلقها.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الصحي المناسب للرجيم.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من الخل.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن البلدي أو أي نوع من أنواع السمن الصحي.

ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام، والمكونات تختلف عن مكونات الماربل كيك بصوص النسكافية.

طريقة عمل كيك بدون دقيق

هناك وصفات حلى صحية كثير يمكن إعدادها بدون مقادير مكلفة ومن بينها كوكيز اليانسون الصحي وأما عن طريق عمل الكيكة بدون دقيق فهي من خلال اتباع التالي:

بعد سلق البطاطا أو عند الحصول عليها مشوية سنقوم بهرسها في وعاء جيدًا.

ثم ضع البيض في الخلاط ونضيف إليه السكر والكاكاو والفانيليا ونقوم بخلطهم جيدًا.

ونضيف أيضًا الخل وعسل النحل ونستمر في الخفق مرة ثانية.

ثم نضع السمن على البطاطا ونقلبهم جيدًا ونضيف إليهم البيكينج بودر.

وبعد تلك الخطوة سنقوم بإضافة جميع المكونات مع بعضها البعض.

وبعد التأكد من امتزاجها سنقوم بوضعها في قالب مدهون أو نضع به ورق الزبدة.

ثم نضيف الخليط ونتركه في الفرن الساخن مسبقًا لمدة 25 دقيقة، ويمكن أيضًا إعداد فاهيتا دجاج لوجبة الغداء.

أو يمكن إجراء اختبار للكيك للتأكد من نضجها.

وبعد ذلك نتركها حتى تبرد ونقدمها بعدها ويمكن تناول هذه الكيك في وجبة الإفطار لمتبعي الأنظمة الغذائية ولكن لا يفضل تناولها في وجبة العشاء.