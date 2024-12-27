طريقة عمل مشروب القرفة الممتع بطعم مختلف ونكهة رائعة وفوائده لتقوية المناعة

كتب محمد سعد – القرفة هي واحدة من التوابل التي تستخدم منذ العصور القديمة في العديد من المأكولات والمشروبات بفضل فوائدها الصحية المتعددة، مشروب القرفة هو خيار رائع للحصول على دفء وجو من الراحة في أيام البرد، فضلاً عن فوائده التي تشمل تحسين الهضم وتنشيط الدورة الدموية، حيث ان هذا المشروب السهل التحضير يحتوي على مكونات بسيطة، ولكن طعمه المميز يعكس فوائدها العديدة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير مشروب القرفة وفوائده الصحية.

مكونات عمل مشروب القرفة

مشروب القرفة هو واحد من المشروبات الدافئة التي يفضلها الكثيرون في جميع أنحاء العالم، خاصة في فصل الشتاء فإن تحضير مشروب القرفة سهل للغاية، ويعتبر من افضل مشروبات لتعزيز الصحة بفضل خصائص القرفة المعروفة في تقوية المناعة وتحسين الدورة الدموية، وإليك طريقة تحضير مشروب القرفة بشكل بسيط ولذيذ:

المكونات:

عود قرفة أو ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

شريحة من الليمون (اختياري).

طريقة عمل مشروب القرفة

في إناء صغير، ضع كوبا من الماء واتركه يغلي على نار متوسطة. إذا كنت تستخدم عود قرفة، أضفه إلى الماء المغلي واتركه يغلي لمدة 5-7 دقائق حتى يطلق نكهته. إذا كنت تستخدم مسحوق القرفة، أضفه مباشرة إلى الماء المغلي. بعد أن يترك الماء نكهة القرفة، قم بإيقاف النار وأضف العسل حسب الرغبة لتحليته. يمكن إضافة شريحة من الليمون لتعزيز الفوائد ولإضافة نكهة منعشة. صب المشروب في كوب واستمتع به دافئ. للحصول على طعم أقوى، يمكنك ترك القرفة في الماء لفترة أطول قبل إضافة العسل. إذا كنت تحب مشروباتك أكثر حلاوة، يمكن إضافة قليل من السكر أو بدائل السكر.

فوائد مشروب القرفة