طريقة تحضير كيكة الطاسة الإسفنجية بزيت وبيضة واحدة: ألذ وأسرع كيك بدون فرن

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة لتحضير كيكة لذيذة وسهلة دون الحاجة لاستخدام الفرن، فإن كيكة الطاسة الإسفنجية بزيت وبيضة واحدة هي الحل المثالي. تتميز هذه الكيكة بقوامها الرائع ونكهتها المميزة، وهي مثالية لتحضيرها في وقت سريع وبأقل المكونات. في هذا المقال، سنعرض لكِ خطوات تحضير كيكة الطاسة بشكل بسيط مع نصائح لنجاح الوصفة.

كتب محمد سعد – كيكة الطاسة هي وصفة جديدة مبتكرة لتحضير كيك لذيذ وسريع دون الحاجة لاستخدام الفرن، حيث تعتبر هذه الطريقة مثالية للأشخاص الذين لا يمتلكون فرن و يرغبون في إعداد حلوى خفيفة وبسيطة بأقل جهد، حيث يمكن تحضير كيكة الطاسة باستخدام مكونات متوفرة في المنزل وبخطوات سهلة وسريعة بدون فرن وخلطها في وعاء الخلاط ويمكنك صنع كيك طاسة سادة أو شوكولاته أو برتقال على حسب رغبتك.

طريقة كيك طاسة سهلة وسريعة

نحتاج إلى كوب من الدقيق حلويات نصف كوب من السكر. نصف كوب من الحليب. ربع كوب من الزيت النباتي. بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من الفانيليا ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة اختياري لإعداد كيكة الشوكولاتة رشة ملح صغيرة

تحضير كيكة طاسة سريعة سادة أو شوكولاته

احضري وعاء عميق، اخفقي فيه كل من البيضة مع السكر والفانيليا باستخدام مضرب يدوي أو شوكة أو في الخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر ويتكون خليط كريمي.

ثم انزلي عليهم الزيت والحليب وامزجي المكونات جيدًا، ثم في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح والكاكاو إذا كنت تحضرين كيكة الشوكولاتة.

ثم انزلي بخليط المكونات جافة مكونات دقيق إلى الخليط السائل مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة وخالية من التكتلات.

ثم قومي بتسخين طاسة غير لاصقة على نار هادئة، وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة، مع التأكد من استخدام طاسة ثقيلة القاع لضمان تسوية متساوية للكيكة.

قومي بصب الخليط في الطاسة بشكل متساوي، مع تغطية الطاسة بغطاء محكم لمنع تسرب الحرارة، واتركي الكيكة تطهى على نار منخفضة لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة أو حتى يتماسك السطح.

ثم اخرجيها من الطاسة بعد أن تبرد وتزيين بصوص شوكولاته، حرصي على عدم رفع درجة الحرارة لتجنب احتراق الكيكة قبل نضجها، ثم تقدم بالهنا والشفا كيك شوكولاته لذيذ هش وعالي بأقل المكونات.

كما يمكنك صنع أكثر من طبقة من كيكة شوكولاته في الطاسة وصنع منها ألذ كيك أو تورته عيد ميلاد.

طريقة كيكة طاسة بالموز بطريقة سهلة ولذيذة.

نحتاج إلى عدد 2 حبة موز ناضج (مهروس) 1 كوب دقيق يمكنك استخدام دقيق القمح الكامل إذا رغبت نصف كوب سكر ربع كوب من زيت نباتي أو زبدة مذابة عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من بيكنج بودر نصف ملعقه صغيره من الفانيليا ربع ملعقة صغيرة من الملح ربع كوب من حليب كامل الدسم بدرجة حرارة المطبخ

تحضير كيك طاسة بالموز مقلوبة