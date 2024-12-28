طريقة تحضير كيكة الزبادي السريعة: كيكة هشة مرتفعة وداعمة للذوق بتذوب في الفم

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة لعمل كيكة لذيذة، هشة، ومرتفعة، فلا شك أن كيكة الزبادي السريعة هي الخيار المثالي. تتميز هذه الكيكة بمذاقها الطري وقوامها الرائع الذي يذوب في الفم، كما أنها سهلة التحضير وتحتاج إلى مكونات بسيطة موجودة في كل منزل. في هذا المقال، سنعرض لكِ طريقة تحضير كيكة الزبادي السريعة التي ستحقق لكِ نتائج مذهلة في كل مرة.

كتب محمد سعد – طريقة تحضير كيكة الهشة باللبن الزبادي وصفة تحلية شهيرة لذيذة والتي تحضر بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة لديكم، وصناعة الكيك باستخدام اللبن الزبادي يجعل الكيك هش وعالي ورطب وله طعم مميز يختلف عن باقي أنواع الكيك، وسنحضر لكم وصفتين لعمل كيك زبادي كيكة تقليدية بابسط المكونات فتعرفوا معنا على طريقة كيك زبادي.

كيكة زبادي لذيذة وصفة سهلة وناجحة بسيطة

نحتاج إلى كوب ونصف من اللبن الزبادي. نصف كوب من الزيت النباتي. كوب وربع من السكر. عدد 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة أو سائلة. نحتاج إلى كوبان ونصف من الدقيق. ملعقتان صغيرتان ونصف من البيكنج باودر. ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا. رشة صغيرة من الملح ربع ملعقة.

تحضير كيك زبادي كيكة تقليدية بسيطة وناجحة

في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وادهني قالب الكيك بالزبدة أو الصينية بالسمنة ويرش عليها القليل من دقيق في قاع الصينية.

ثم في وعاء ننخل الدقيق، البيكنج باودر، بيكنج الصودا، والملح، مع تقليب مكونات جافة مع بعضها البعض، ثم في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر، الزيت، و الفانيليا حتى تتجانس المكونات سائلة مع بعضها البعض حتى يذوب السكر.

ثم ننزل على تلك المكونات باللبن الزبادي وتقلب المكونات سائلة وامزجي جيدًا، ثم ننزل عليهم بالمكونات جافة بالتدريج مع تقليب حتى تحصلي على خليط متجانس.

ثم تقوم يصب خليط الكيك في الصينية المجهزه وادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك، ثم اتركي الكيكة لتبرد لمدة 10 دقائق قبل إخراجها من القالب.

طريقة كيك زبادي الهشة بالزيت

نحتاج إلى كوب من اللبن الزبادي. نصف كوب من الزيت النباتي. كوب ونصف من السكر. عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. ملعقة كبيرة من الفانيليا. كوب وثلاثة أرباع الكوب من الدقيق المنخول. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. رشة ملح صغيرة لمعادلة الطعم.

طريقة عمل كيكة الزبادي طرية ناجحة بخطوات بسيطة

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مع دهن صينية الفرن بالسمن أو زيت ويرش عليها القليل من دقيق.

في وعاء الخلاط نخفق السكر مع البيض، الزيت، الفانيليا، واللبن الزبادي لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج هش القوام.

ثم ننخل الدقيق، الملح، والبيكنج بودر إلى الخليط السائل ونمزج المكونات مع بعضها البعض جيداً بالمضرب اليدوي، ثم اسكبي الخليط في الصينية المجهزة سابقاً وادخليها الفرن لمدة ما بين 30 إلى 35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك، ثم يخرج من الفرن اتركيه الكيكة لتبرد لمدة 10 دقائق قبل نقلها إلى طبق التقديم.

طريقة كيك اللبن الزبادي بالشوكولاتة

نحتاج إلى عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض كوب من اللبن الزبادي بدرجة حرارة المطبخ كوب من السكر الأبيض نصف كوب من الزيت النباتي عدد ثلاث بيض بدرجة حرارة المطبخ عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو بودرة ملعقة صغيرة من الفانيليا ملعقة كبيرة من بيكنج بودر رشة ملح صغيرة للتزيين شوكولاته مذابة مع قطع من شوكولاته مجروشة

طريقة التحضير الكيك زبادي

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني صينية الكيك بالقليل من الزبدة ورشيها بالدقيق، في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح المزيج فاتح اللون.

ثم أضيفي الزيت واللبن الزبادي إلى الخليط، وامزجي جيدًا، في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو البودرة، البيكنج باودر، ورشة الملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط المكونات السائلة، وقلبي بلطف حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

صبي الخليط في الصينية المجهزة، وضعيها في الفرن لمدة ما بين 30 الى 35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك، اتركي الكيك ليبرد تمامًا قبل إخراجه من الصينية، زينيه بالشوكولاتة المذابة أو المكسرات حسب الرغبة.