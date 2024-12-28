طريقة تحضير كرات اللحم بصلصة الطحينة: نكهة غنية ومميزة لوجبة لا تُقاوم

كتب محمد سعد – كرات اللحم بصلصة الطحينة ، وصفة فريدة ومميزة لإعداد كرات اللحم بصوص مختلف وغير تقليدي، تتميز بمذاق لذيذ وشهي للغاية وسيكون مفضل لدى الجميع الكبير والصغير بلا استثناء، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية.

كما يوجد العديد من الوجبات المميزة الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل وجبة الكفتة المحشية بالجبن اللذيذ بقوام طري ومذاق غاية في الروعة ، وكذلك طريقة عمل وصفة كرات بسكويت الأوريو بالشوكولاتة المميزة.

مكونات كرات اللحم بصلصة الطحينة

تتميز هذه الوجبة باحتوائها على مكونات متوفرة في أغلب المطابخ، وسنتعرف فيما يلي على هذه المكونات بالتفصيل، وهي كالتالي:

١ كيلو من اللحم المفروم.

٢ بصلة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

مقدار مناسب من الملح أو بالقدر المرغوب فيه.

ثلاث ملاعق كبار من البقدونس المفروم.

مكونات صلصة الطحينة:

١ كوب من الطحينة.

ربع كوب من عصير أو ماء الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الماء.

ملح بالمقدار المرغوب فيه.

طريقة التحضير

إعداد وجبة كرات اللحم بصلصة الطحينة سهل وبسيط ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود، وفيما يلي سنتعرف على طريقة التحضير خطوة بخطوة، وطريقة التحضير كالتالي: