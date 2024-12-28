طريقة تحضير كرات اللحم بصلصة الطحينة: نكهة غنية ومميزة لوجبة لا تُقاوم

كرات اللحم بصلصة الطحينة هي واحدة من الأطباق اللذيذة التي تجمع بين طعم اللحم الغني والصلصة الكريمية بنكهة الطحينة الفريدة. هذه الوصفة تتميز بسهولة تحضيرها والنتيجة النهائية التي تفاجئ الذوق بمذاق غني ومميز. في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة عمل كرات اللحم بصلصة الطحينة التي ستضفي لمسة من التميز على مائدتك.
كتب محمد سعد – كرات اللحم بصلصة الطحينة ، وصفة فريدة ومميزة لإعداد كرات اللحم بصوص مختلف وغير تقليدي، تتميز بمذاق لذيذ وشهي للغاية وسيكون مفضل لدى الجميع الكبير والصغير بلا استثناء، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية.
كما يوجد العديد من الوجبات المميزة الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل وجبة الكفتة المحشية بالجبن اللذيذ بقوام طري ومذاق غاية في الروعة ، وكذلك طريقة عمل وصفة كرات بسكويت الأوريو بالشوكولاتة المميزة.
مكونات كرات اللحم بصلصة الطحينة
تتميز هذه الوجبة باحتوائها على مكونات متوفرة في أغلب المطابخ، وسنتعرف فيما يلي على هذه المكونات بالتفصيل، وهي كالتالي:
- ١ كيلو من اللحم المفروم.
- ٢ بصلة مفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكاري.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- مقدار مناسب من الملح أو بالقدر المرغوب فيه.
- ثلاث ملاعق كبار من البقدونس المفروم.
مكونات صلصة الطحينة:
- ١ كوب من الطحينة.
- ربع كوب من عصير أو ماء الليمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من الماء.
- ملح بالمقدار المرغوب فيه.
طريقة التحضير
إعداد وجبة كرات اللحم بصلصة الطحينة سهل وبسيط ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود، وفيما يلي سنتعرف على طريقة التحضير خطوة بخطوة، وطريقة التحضير كالتالي:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كيلو اللحم المفروم مع البصل وجميع البهارات المذكورة بالإضافة إلي البقدونس.
- ثم نقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح خليط واحد.
- بعد ذلك نقوم بتكوير خليط اللحم إلي كرات بحجم متوسط أو صغير وبشكل متساوي.
- ثم نقوم بوضع طاسة على النار ونضع فيها القليل من الزيت النباتي ونتركها حتي يسخن الزيت، ثم نقوم بتشويح كرات اللحم في الزيت حتى تتحمر من جميع الجهات جيدا.
- وفي أثناء تسوية كرات اللحم نقوم بإعداد صلصة الطحينة، فنقوم بخلط كوبين الماء مع كوب الطحينة بالإصافة إلي عصير الليمون والفلفل الأسود وملح بالمقدار المرغوب فيه.
- ونقلب جميع مكونات الصلصة حتي تندمج جميع المكونات جيدا وتصبح بقوام متجانس جيدا.
- وبعدما تتم تسوية كرات اللحم نقوم بصب صلصة الطحينة عليها، ثم نقوم بخفض درجة حرارة النار ونترك الطاسة على النار لمدة ربع ساعة.
- ونقوم بترك كرات اللحم مع الصلصة حتي تتشرب كرات اللحم نكهة الصلصة جيدا.
- ثم نرفع الطاسة من على النار ونضعها في أطباق التقديم.
- ثم تكون كرات اللحم بصلصة الطحينة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
استمتعي بتجربة كرات اللحم بصلصة الطحينة التي تمنحكِ طعمًا مختلفًا وغنيًا. جربي هذه الوصفة المميزة وقدميها لعائلتك أو ضيوفك لتكون إحدى الوجبات التي تظل في الذاكرة.
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